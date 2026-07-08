Не разводитесь! После распада семьи имущество также может быть разделено пополам...

·1·Общество
Не разводитесь! После распада семьи имущество также может быть разделено пополам...

Один из самых сложных вопросов при распаде семьи — судьба имущества, нажитого совместными усилиями за долгие годы. Зачастую подобные споры становятся причиной длительных разбирательств. Однако закон защищает права обеих сторон.

Согласно решению Маргиланского межрайонного суда по гражданским делам от 5 июня 2026 года, земельный участок дома, расположенного в Куштепинском районе, был разделен поровну между бывшими супругами — должником Х. М. и взыскателем М. М.

Сотрудники Бюро принудительного исполнения обеспечили исполнение судебного решения, распределив земельный участок между сторонами в соответствии с требованиями закона. Также с должника Х. М. был взыскан исполнительный сбор в размере 2 миллионов 60 тысяч сумов.

Таким образом, исполнительный документ был полностью исполнен, а законные права сторон обеспечены.

Справедливость торжествует не только благодаря судебному решению, но и его полному исполнению.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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