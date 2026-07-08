В Ташкенте ликвидирован крупный колл-центр, нацеленный на иностранцев

·47·Общество
В Ташкенте ликвидирован крупный колл-центр, нацеленный на иностранцев

Министерство внутренних дел сообщило о пресечении деятельности крупных колл-центров в Ташкенте, которые занимались мошенничеством в отношении иностранных граждан.

Согласно полученным данным, сотрудники этих центров звонили гражданам Канады, Великобритании, Германии, Норвегии и других стран с поддельных телефонных номеров, вовлекая их в мошеннические схемы с помощью фишинговых ссылок.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что в колл-центре в Яшнабадском районе работали 97 человек, а в центре в Яккасарайском районе — 34 человека. Отмечается, что среди них были студенты престижных вузов, а также иностранные граждане.

Выяснилось, что перед началом работы сотрудники проходили специальный инструктаж по правилам конфиденциальности. При общении с клиентами они использовали не свои настоящие имена, а псевдонимы. Кроме того, процесс входа и выхода из центров строго контролировался специальной службой охраны.

Несколько человек лежат на полу офиса лицом вниз.

В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли из колл-центров 136 компьютеров, сотни телефонов, сейфы и другое техническое оборудование в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент арестованы 2 руководителя колл-центров, 8 основных подозреваемых и еще 10 человек. В отношении остальных 111 человек продолжаются следственные действия.

Пятеро мужчин стоят спиной к камере с руками за головой или уперевшись в стену.
ТашкентКанадаВеликобританияГерманияНорвегия
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