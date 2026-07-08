Мадридский клуб «Реал Мадрид» находится на пороге новой главы в своей истории. Бывший тренер команды, известный в футбольном мире как «Особенный» (Те Спекиал Оне), Жозе Моуринью вновь вернулся на «Сантьяго Бернабеу». Второе пришествие португальского специалиста на тренерский мостик «Мадрида» вызывает бурные обсуждения не только среди болельщиков, но и среди экспертов. Это решение Флорентино Переса является частью стратегии по возвращению клуба на вершину европейского футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Бывший игрок сборной Португалии Жорже Андраде в интервью изданию АС высоко оценил возвращение Моуринью. По его мнению, 63-летний тренер сейчас переживает самый опытный и сбалансированный период в своей карьере. Андраде охарактеризовал Моуринью не только как тренера, но и как настоящую «звезду» и наставника для молодых специалистов. Ожидается, что это назначение станет серьезным импульсом для «королевского клуба», оставшегося в прошлом сезоне без трофеев.

Работа со звездами и новая тактика

Возвращение Моуринью в Мадрид тесно связано с будущим таких звезд мирового уровня, как Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Особый интерес вызывает сотрудничество с французским нападающим Килианом Мбаппе. По данным Goal.com, Моуринью намерен привить Мбаппе победный дух, который тот демонстрировал в сборной, и перенести его в «Реал Мадрид». Тактическая дисциплина и решительность тренера могут еще больше повысить эффективность Мбаппе в атаке.

Еще один лидер команды, Джуд Беллингем, также положительно отозвался о новом тренере. Английский полузащитник считает Жозе Моуринью специалистом топ-уровня и рад приходу людей с победным опытом. С приходом Моуринью наблюдаются изменения и в трансферной политике клуба — теперь акцент смещается с долгосрочных проектов на опытных игроков, способных приносить результат здесь и сейчас.

Жорже Андраде подчеркнул, что стиль общения Моуринью с прессой и болельщиками, а также его поведение стали одной из главных побед Флорентино Переса в рамках его предвыборной кампании. «Он — источник вдохновения для тренеров. Жозе работает с большим удовольствием, чем в свой первый период в Мадриде (2010–2013), потому что сейчас он стал гораздо опытнее», — говорит Андраде.

Лига чемпионов — главная цель

Для «Реал Мадрида» самым важным трофеем всегда была Лига чемпионов. После неудач прошлого сезона на Моуринью возложена задача выиграть именно этот турнир. Эксперты уверены, что способность тренера восстановить баланс между обороной и атакой вновь сделает мадридский клуб сильнейшей командой континента.

Основные ожидания от возвращения Моуринью включают:

Восстановление строгой дисциплины и менталитета победителей в команде;

Максимальное раскрытие потенциала Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема;

Возвращение кубка Лиги чемпионов в Мадрид в кратчайшие сроки;

Привлечение в состав опытных и готовых звезд на трансферном рынке.

В заключение можно сказать, что вторая миссия Жозе Моуринью — это начало новой эры для «Реал Мадрида». Португальский тренер постарается воспользоваться своим «золотым шансом», чтобы вновь вывести Мадрид в центр футбольного мира.