«Реал» готовит новый контракт для Джуда Беллингема...

Мадридский «Реал» планирует продлить действующее соглашение с полузащитником Джудом Беллингемом.

По данным издания ТЭАМталк, мадридцы намерены предложить английскому футболисту новый долгосрочный контракт. Его заработная плата также может быть существенно увеличена.

Игра Беллингема убедила руководство

Согласно источнику, руководство «Реала» довольно стабильной игрой Беллингема в прошлом сезоне и его выступлением на чемпионате мира.

По этой причине клуб видит в нем одну из ключевых фигур будущего команды и готов улучшить условия контракта.

Зарплата может вырасти до 24,3 миллиона евро

Сообщается, что мадридцы готовы увеличить годовую зарплату Беллингема с 18,2 миллиона евро до 24,3 миллиона евро.

Если сделка состоится, 23-летний футболист может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе «Реала».

Результаты в прошлом сезоне

В прошлом сезоне Беллингем принял участие в 40 матчах во всех турнирах.

В этих играх полузащитник:

забил 8 голов;

отдал 5 результативных передач.

Эти показатели продемонстрировали не только его активность в центре поля, но и эффективность в атаке.

Действующий контракт до 2029 года

На данный момент контракт Джуда Беллингема с «Реалом» рассчитан до середины 2029 года.

Тем не менее, мадридский клуб намерен удержать его на еще более длительный срок и укрепить его статус в команде. Эти действия вокруг Беллингема показывают, что «Реал» хочет строить проект будущего именно на таких молодых звездах, как он.