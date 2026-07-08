Войцех Щенсный о тяжелой травме: Я чувствую боль после каждого сейва

Вратарь испанской «Барселоны» Войцех Щенсный раскрыл неожиданные и болезненные подробности своей карьеры. Польский голкипер признался, что уже более десяти лет каждый сейв дается ему через сильную физическую боль. Это состояние связано с тяжелой травмой, полученной им еще в юности, когда он выступал за лондонский «Арсенал». Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно сообщению Goal.com, инцидент в тренировочном зале «Арсенала» в 2008 году привел к переломам обеих рук Щенсного. С тех пор, несмотря на выступления за такие гранды, как «Рома» и «Ювентус», хронические боли не покидали его ни на минуту. Вратарь подчеркнул, что именно эти физические страдания стали главной причиной его решения завершить карьеру после Евро-2024.

Трудности в повседневной жизни

В беседе со своим бывшим партнером по команде Гжегожем Крыховяком Щенсный рассказал, чего ему стоят тренировки и матчи в составе «Барселоны». «Для меня невозможно поймать мяч без боли. Я не помню ни одного удара за всю карьеру, который я отразил бы, ничего не почувствовав. Я просто привык к этому неприятному ощущению», — говорит опытный голкипер.

Как выяснилось, боли не ограничиваются только полем. После тренировок воспаление и усталость в руках становятся настолько сильными, что выполнение даже простых бытовых задач становится невозможным. Щенсный признался, что иногда не может снять перчатки без посторонней помощи.

«Иногда я не могу сам расстегнуть липучку на перчатках и вынужден просить кого-то о помощи. Я даже не могу удержать бутылку воды в руке или у меня не хватает сил открыть крышку. Мне нужно как минимум час, чтобы руки пришли в норму», — добавил он.

Психологическое давление и семейные отношения

Помимо физических страданий, Войцех Щенсный затронул тему сложных отношений со своим отцом, бывшим профессиональным вратарем Мацеем Щенсным. По его словам, детство прошло в страхе перед возвращением отца домой, что не могло не отразиться на его психологическом состоянии.

Напомним, что после того, как основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген получил серьезную травму, руководство каталонцев убедило Щенсного вернуться из отставки. Сейчас он продолжает восстанавливать свою спортивную форму под руководством Ханси Флика и помогать команде, однако за каждым успешным действием стоит колоссальная физическая выносливость.