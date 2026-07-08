Почему наряд Зендеи на премьере вызвал такой ажиотаж?

·0·Культура
Почему наряд Зендеи на премьере вызвал такой ажиотаж?

Образ актрисы Зендеи, в котором она появилась на премьере фильма «Одиссея», стал одним из самых обсуждаемых в мире моды.

На мировой премьере, состоявшейся 6 июля в Лондоне, Зендея выбрала эксклюзивное платье из коллекции Haute Couture осень-зима 2026–2027 модного дома Schiaparelli.

Самая примечательная деталь этого образа заключается в том, что платье было впервые представлено на подиуме Недели высокой моды в Париже в тот же день утром. Знаменитый стилист актрисы Ло Роуч наблюдал за показом из первого ряда и сумел доставить платье с подиума в Лондон в рекордно короткие сроки.

Наряд состоит из силиконового корсета с эффектом белого фарфора и блестящей юбки, переходящей из белого в серебристый цвет; его создал креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри. Благодаря сочетанию необычного дизайна и изысканных деталей этот образ вызывает большой интерес и активное обсуждение среди любителей моды и экспертов.

Зендея фотографируется на мероприятии в платье с белым корсетом и блестящей юбкой.
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Валиде Султан» возвращается на экраны в 82 года«Валиде Султан» возвращается на экраны в 82 годаСегодня, 16:34Нодира Муртазаева удостоена нагрудного знака «Инициатор своей сферы»Нодира Муртазаева удостоена нагрудного знака «Инициатор своей сферы»Сегодня, 15:33Известный актер Ботир Мухаммаджонов выдал дочь замуж (видео)Известный актер Ботир Мухаммаджонов выдал дочь замуж (видео)Сегодня, 13:13Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!Сегодня, 12:51Шахло Алижонова: «Нашей свадьбе исполнился год»Шахло Алижонова: «Нашей свадьбе исполнился год»Сегодня, 11:54Дилдора Зокирова награждена нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори» (видео)Дилдора Зокирова награждена нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори» (видео)Вчера, 16:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
Узбекская модель победила в международном конкурсе
Узбекская модель победила в международном конкурсе