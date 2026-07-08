Почему наряд Зендеи на премьере вызвал такой ажиотаж?

Образ актрисы Зендеи, в котором она появилась на премьере фильма «Одиссея», стал одним из самых обсуждаемых в мире моды.

На мировой премьере, состоявшейся 6 июля в Лондоне, Зендея выбрала эксклюзивное платье из коллекции Haute Couture осень-зима 2026–2027 модного дома Schiaparelli.

Самая примечательная деталь этого образа заключается в том, что платье было впервые представлено на подиуме Недели высокой моды в Париже в тот же день утром. Знаменитый стилист актрисы Ло Роуч наблюдал за показом из первого ряда и сумел доставить платье с подиума в Лондон в рекордно короткие сроки.

Наряд состоит из силиконового корсета с эффектом белого фарфора и блестящей юбки, переходящей из белого в серебристый цвет; его создал креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри. Благодаря сочетанию необычного дизайна и изысканных деталей этот образ вызывает большой интерес и активное обсуждение среди любителей моды и экспертов.