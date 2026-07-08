Сборная Бразилии, досрочно завершившая выступление на ЧМ-2026, вернулась в страну практически не в полном составе.

По данным издания Фолха де С.Пауло, из расположения национальной команды в Бразилию отправился только один футболист — защитник «Фламенго» Данило Луис да Силва.

26 футболистов были немедленно отпущены из расположения команды

Бразилия покинула чемпионат мира на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2.

Согласно источнику, после этого поражения все 26 игроков сборной были немедленно освобождены от обязательств перед национальной командой.

Большинство футболистов улетели в другие страны

Отмечается, что почти все игроки предпочли отправиться не в Бразилию, а в другие страны.

Ожидается, что там они проведут отпуск или позже присоединятся к своим клубам для начала подготовки к новому сезону.

Анчелотти отправился в Канаду

Сообщается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти также улетел в Канаду через день после поражения.

По имеющимся данным, там находится дом, принадлежащий семье итальянского специалиста.

Худший результат в КсКсИ веке

Поражение от Норвегии стало тяжелым ударом для Бразилии.

Вылет на стадии 1/8 финала стал для сборной Бразилии худшим показателем на чемпионатах мира в КсКсИ веке.

Для бразильского футбола этот результат стал не только поражением на спортивной арене, но и поставил на повестку дня серьезные вопросы о будущем национальной команды.