Сборная Бразилии после ЧМ-2026 вернулась на родину с одним футболистом

·95·Спорт
Сборная Бразилии после ЧМ-2026 вернулась на родину с одним футболистом

Сборная Бразилии, досрочно завершившая выступление на ЧМ-2026, вернулась в страну практически не в полном составе.

По данным издания Фолха де С.Пауло, из расположения национальной команды в Бразилию отправился только один футболист — защитник «Фламенго» Данило Луис да Силва.

26 футболистов были немедленно отпущены из расположения команды

Бразилия покинула чемпионат мира на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2.

Согласно источнику, после этого поражения все 26 игроков сборной были немедленно освобождены от обязательств перед национальной командой.

Большинство футболистов улетели в другие страны

Отмечается, что почти все игроки предпочли отправиться не в Бразилию, а в другие страны.

Ожидается, что там они проведут отпуск или позже присоединятся к своим клубам для начала подготовки к новому сезону.

Анчелотти отправился в Канаду

Сообщается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти также улетел в Канаду через день после поражения.

По имеющимся данным, там находится дом, принадлежащий семье итальянского специалиста.

Худший результат в КсКсИ веке

Поражение от Норвегии стало тяжелым ударом для Бразилии.

Вылет на стадии 1/8 финала стал для сборной Бразилии худшим показателем на чемпионатах мира в КсКсИ веке.

Для бразильского футбола этот результат стал не только поражением на спортивной арене, но и поставил на повестку дня серьезные вопросы о будущем национальной команды.

БразилияНорвегияКарло АнчелоттиКанадаФламенго
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Проигравший конкуренцию Ҳусанову талант «Манчестер Сити» покидает клубПроигравший конкуренцию Ҳусанову талант «Манчестер Сити» покидает клубСегодня, 19:26«Реал» готовит новый контракт для Джуда Беллингема...«Реал» готовит новый контракт для Джуда Беллингема...Сегодня, 18:32Войцех Щенсный о тяжелой травме: Я чувствую боль после каждого сейваВойцех Щенсный о тяжелой травме: Я чувствую боль после каждого сейваСегодня, 18:13Жозе Моуринью вернулся в Реал Мадрид: Мбаппе и Беллингем готовы к новой эреЖозе Моуринью вернулся в Реал Мадрид: Мбаппе и Беллингем готовы к новой эреСегодня, 17:30Альваро Арбелоа в Англии: Фулхэм хочет подписать трех талантливых футболистов Реал МадридаАльваро Арбелоа в Англии: Фулхэм хочет подписать трех талантливых футболистов Реал МадридаСегодня, 17:18«Динамо» пополнило состав гвинейским вингером«Динамо» пополнило состав гвинейским вингеромСегодня, 17:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану