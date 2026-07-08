Сборная Бразилии после ЧМ-2026 вернулась на родину с одним футболистом
Сборная Бразилии, досрочно завершившая выступление на ЧМ-2026, вернулась в страну практически не в полном составе.
По данным издания Фолха де С.Пауло, из расположения национальной команды в Бразилию отправился только один футболист — защитник «Фламенго» Данило Луис да Силва.
26 футболистов были немедленно отпущены из расположения команды
Бразилия покинула чемпионат мира на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2.
Согласно источнику, после этого поражения все 26 игроков сборной были немедленно освобождены от обязательств перед национальной командой.
Большинство футболистов улетели в другие страны
Отмечается, что почти все игроки предпочли отправиться не в Бразилию, а в другие страны.
Ожидается, что там они проведут отпуск или позже присоединятся к своим клубам для начала подготовки к новому сезону.
Анчелотти отправился в Канаду
Сообщается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти также улетел в Канаду через день после поражения.
По имеющимся данным, там находится дом, принадлежащий семье итальянского специалиста.
Худший результат в КсКсИ веке
Поражение от Норвегии стало тяжелым ударом для Бразилии.
Вылет на стадии 1/8 финала стал для сборной Бразилии худшим показателем на чемпионатах мира в КсКсИ веке.
Для бразильского футбола этот результат стал не только поражением на спортивной арене, но и поставил на повестку дня серьезные вопросы о будущем национальной команды.
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