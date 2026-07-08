Сквер Амира Темура стал удобнее для пешеходов

Хокимият города Ташкента, Центр организации дорожного движения и ГУВД столицы совместно реорганизовали пешеходное движение вокруг сквера Амира Темура.

Основная цель проекта — создание комфортной и безопасной среды для пешеходов вокруг сквера. Изменения особенно важны для пожилых людей, родителей с детьми и граждан с ограниченными возможностями передвижения.

Согласно новому порядку, на пяти основных направлениях, ведущих к скверу, организованы регулируемые наземные пешеходные переходы. Они охватывают стороны Дворца форумов, Государственного музея истории Темуридов, Курантов, а также улиц Матбуотчилар и Сайилгох.

На широких участках дорог установлены островки безопасности. Также для координации движения пешеходов и транспорта запущены интеллектуальные светофоры.

Теперь пожилым людям, гражданам с инвалидностью и родителям с детскими колясками не придется пользоваться подземными переходами для передвижения вокруг сквера. Также снизится необходимость пересечения оживленных дорог в неустановленных местах.

Проект был реализован на основе анализа транспортных потоков и компьютерного моделирования. Он выполнен в рамках ПП-368, где приоритет отдан наземным пешеходным маршрутам.