Вынесен приговор девушке, которая заставила мужчину купить iPhone 17 Pro Max и вымогала деньги

·1·Общество
Вынесен приговор девушке, которая заставила мужчину купить iPhone 17 Pro Max и вымогала деньги

В Камашинском районе Кашкадарьинской области девушка, вымогавшая у мужчины дорогостоящий телефон и крупную сумму денег, была признана виновной. Об этом сообщается в материалах суда.

Согласно данным, стороны познакомились в октябре 2025 года через Telegram. Изначально девушка просила по 1 миллиону сумов за каждую встречу. Впоследствии они несколько раз встречались, и мужчина перевел на банковскую карту девушки в общей сложности 2 миллиона 800 тысяч сумов.

Спустя некоторое время девушка начала угрожать распространением видео- и аудиозаписей их личных встреч среди членов семьи мужчины и по месту его работы. Взамен она потребовала купить ей iPhone 17 Pro Max стоимостью 1 600 долларов США. Под давлением мужчина приобрел телефон.

После этого девушка, заявив о своей беременности, под предлогом необходимости денег на аборт получила от мужчины еще 6 миллионов 662 тысячи сумов. Однако на этом она не остановилась и потребовала еще 1 000 долларов США, а если он не сможет найти эту сумму — то 1 500 долларов США.

Устав от постоянных угроз и давления, мужчина обратился в органы внутренних дел. В ходе проведенного оперативного мероприятия девушка была задержана с поличным при получении 15 миллионов сумов, обработанных специальным химическим составом, в дополнение к ранее полученным 4 миллионам 500 тысячам сумов.

Согласно решению суда, девушка была признана виновной по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство), ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Также было отмечено, что потерпевшему были возвращены 19 миллионов 500 тысяч сумов и телефон iPhone 17 Pro Max, а причиненный материальный ущерб был полностью возмещен.

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Charos
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