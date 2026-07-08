Пикап BYD Шарк вышел на европейский рынок: серьезный конкурент для Ford Ranger

·25·Авто
Пикап BYD Шарк вышел на европейский рынок: серьезный конкурент для Ford Ranger

Китайская компания BYD официально вывела свой первый гибридный пикап — модель BYD Шарк — на рынки Великобритании и Европы. Этот автомобиль привлекает внимание не только как коммерческий транспорт, но и своей динамикой и экономичностью, характерными для спортивных машин. По мнению экспертов, новая модель составит серьезную конкуренцию многолетнему лидеру рынка Ford Ranger PHEV. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

BYD Шарк оснащен системой «Супер Хйбрид», которая включает в себя четырехцилиндровый бензиновый двигатель и по одному электромотору на каждой оси. Суммарная мощность системы составляет 430 л.с., что не только на 153 л.с. больше, чем у модели Ford, но и позволяет превзойти такие популярные хэтчбеки, как Volkswagen Голф ГТИ. Пикап разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 5,7 секунды.

Технические возможности и запас хода

Под полом автомобиля расположена аккумуляторная батарея емкостью 32,2 кВт⋅ч, позволяющая проехать около 90 километров (56 миль) исключительно на электротяге. Этот показатель вдвое превышает возможности его главного конкурента — Ford Ranger. Кроме того, удобство пользователей обеспечивает возможность быстрой зарядки аккумулятора на станциях мощностью 55 кВт.

BYD Шарк может работать в параллельном и последовательном гибридных режимах. В первом случае двигатель и электромоторы обеспечивают движение совместно, во втором — бензиновый двигатель выполняет роль генератора, заряжая батарею. По заявлению производителя, общий крутящий момент пикапа составляет 650 Нм, что значительно превосходит показатели конкурентов с традиционными дизельными двигателями.

Внедорожные качества и грузоподъемность

Новая модель уверенно чувствует себя в условиях бездорожья. В ней предусмотрены специальные режимы движения для песка, грязи, снега и гравия. Также автомобиль оснащен функцией Вехикле-то-Лоад (В2Л), позволяющей использовать заряд аккумулятора для питания различных электроприборов. Эта функция крайне полезна на строительных площадках или во время отдыха на природе.

Однако у автомобиля есть некоторые недостатки в плане грузоподъемности. В кузов BYD Шарк можно погрузить до 790 кг, что меньше показателя в 1000 кг, необходимого для получения статуса коммерческого автомобиля согласно британскому законодательству. По этой причине владельцы бизнеса могут не получить налоговые льготы. Тяговое усилие пикапа составляет 2500 кг.

Интерьер автомобиля насыщен современными технологиями: 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый поворотный сенсорный экран и система камер кругового обзора входят в стандартную комплектацию. На британском рынке цена BYD Шарк начинается примерно от 47 290 фунтов стерлингов. Учитывая популярность бренда BYD в Узбекистане, выход этого пикапа на наш рынок в будущем, несомненно, вызовет большой интерес у местных автолюбителей.

BYDBYD SharkПикапГибридАвтомобиль
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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