В Фергане раскрыта тайна кучи гравия: пресечен крупный случай (видео)

Сообщается, что в Ферганской области в ходе оперативного мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было обнаружено около 6 килограммов гашиша.

По данным Службы государственной безопасности, наркотическое вещество было спрятано внутри обычной кучи мелкого гравия.

Мероприятие проведено в рамках акции «Безопасная и здоровая страна»

В Ферганской области была проведена очередная операция в рамках продолжающегося по всей республике оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная и здоровая страна».

В нем приняли участие сотрудники управления Службы государственной безопасности по Ферганской области, а также представители областных управлений внутренних дел и таможни.

Внутри кучи гравия найдено около 6 кг вещества

Оперативное мероприятие было проведено на территории схода граждан махалли «Бешбола» в городе Фергане.

Согласно официальной информации, было установлено, что женщина 1982 года рождения спрятала 5 килограммов 936 граммов гашиша внутри кучи мелкого гравия.

Данное вещество было изъято в качестве вещественного доказательства.

Версия следствия: хранение с целью сбыта

По предварительным данным, наркотическое средство могло храниться с целью дальнейшего сбыта.

При этом в официальном сообщении отмечается, что подозреваемая ранее уже была судима за преступление, связанное с наркотическими средствами.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 25, 273 Уголовного кодекса.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы принимают меры по установлению других лиц, которые могут быть причастны к данному делу.

До окончания следствия и доказательства вины судом подозреваемая считается невиновной.