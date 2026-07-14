В Ташкенте предложили штрафовать за неоплату парковки

·31·Общество
В Ташкенте предложили штрафовать за неоплату парковки

В Ташкенте предложили штрафовать водителей, которые пользуются платной парковкой, но не производят оплату.

Сообщается, что данная инициатива была выдвинута хокимиятом города Ташкента. Для её легализации планируется внести соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности.

Согласно предложению, неуплата за парковку может повлечь за собой штраф в размере двух базовых расчетных величин. В текущем исчислении это составляет 824 тысячи сумов.

С учетом изменения размера базовой расчетной величины с 1 сентября, этот штраф может достичь 880 тысяч сумов.

На данный момент этот порядок еще не является действующим правилом. Чтобы штраф был введен, необходимо сначала внести изменения в законодательство и утвердить их в установленном порядке.

ТашкентХокимият города Ташкента
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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