Мужчина, совершивший неподобающие действия в отношении львов в Ташкентском зоопарке, подвергся критике общественности (видео)

Стало известно, что некоторые посетители Ташкентского зоопарка совершили неподобающие действия у вольера белых львов Джонни и Наоми.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сообщается, что некоторые гости намеренно беспокоили животных и проявляли к ним неуважение.

Администрация зоопарка заявила, что подобное поведение недопустимо, так как животные также испытывают стресс, страх и дискомфорт. Нарушение их покоя противоречит правилам посещения.

Администрация также подчеркнула, что личный пример взрослых важен в воспитании детей. Бережному отношению к природе дети учатся, прежде всего, на поступках взрослых.

В зоопарке отметили, что большинство посетителей относятся к животным с любовью и уважением. Однако подобные единичные случаи негативно влияют на общую атмосферу.