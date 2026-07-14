Мужчина, совершивший неподобающие действия в отношении львов в Ташкентском зоопарке, подвергся критике общественности (видео)

·72·Общество
Мужчина, совершивший неподобающие действия в отношении львов в Ташкентском зоопарке, подвергся критике общественности (видео)

Стало известно, что некоторые посетители Ташкентского зоопарка совершили неподобающие действия у вольера белых львов Джонни и Наоми.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сообщается, что некоторые гости намеренно беспокоили животных и проявляли к ним неуважение.

Администрация зоопарка заявила, что подобное поведение недопустимо, так как животные также испытывают стресс, страх и дискомфорт. Нарушение их покоя противоречит правилам посещения.

Администрация также подчеркнула, что личный пример взрослых важен в воспитании детей. Бережному отношению к природе дети учатся, прежде всего, на поступках взрослых.

В зоопарке отметили, что большинство посетителей относятся к животным с любовью и уважением. Однако подобные единичные случаи негативно влияют на общую атмосферу.

Ташкентский зоопаркДжонниНаоми
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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