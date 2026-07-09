В Беруни снесено еще одно незаконное строение

Управлением Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан и его территориальными отделами ускоряется исполнение судебных решений о сносе незаконных построек.

Так, на основании решения Берунского межрайонного суда по гражданским делам от 16 марта 2026 года, было принято решение о принудительном сносе за счет ответчика М.А. фундамента, предназначенного для строительства жилого дома общей площадью 244,8 кв.м, возведенного самовольно на территории массива Шаббаз МСГ «Турон» Берунского района, с последующим приведением земельного участка в пригодное состояние.

Исполнительный документ по данному решению поступил в делопроизводство Берунского районного отдела Бюро принудительного исполнения, после чего государственным исполнителем отдела были предприняты меры по исполнению.

В частности, ответчику М.А. был предоставлен 15-дневный срок для добровольного сноса самовольно возведенного незаконного строения.

В связи с тем, что в установленный срок требования судебного решения выполнены не были, незаконное строение было принудительно снесено с помощью специальной техники.