В Узбекистане за 6 месяцев на рабочих местах погибли 137 человек

·1·Общество
В Узбекистане за 6 месяцев на рабочих местах погибли 137 человек

В январе–июне 2026 года в Узбекистане было зарегистрировано 447 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Об этом сообщила Государственная инспекция труда.

Согласно отчету, 21 случай был групповым, 311 привели к тяжелым последствиям, а 113 закончились летальным исходом. В результате пострадали 494 человека. Из них 337 получили тяжелые травмы, 20 — легкие, а 137 человек погибли.

Для сравнения: за весь 2025 год в стране произошло 849 несчастных случаев на производстве, в которых погибли 248 человек. Таким образом, только за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано более половины показателей прошлого года.

Также сообщается, что пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и членам их семей были выплачены единовременные и ежемесячные компенсации на сумму 10 миллиардов 376 миллионов сумов.

ЎзбекистонДавлат меҳнат инспекцияси
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