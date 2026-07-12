Добряк, оплачивавший аренду жилья, получил «удар в спину» от соседа

В Сергелийском районе Ташкента задержан 20-летний парень, подозреваемый в том, что, воспользовавшись доверием соседа, с которым они вместе снимали жилье, украл у него телефон и наличные деньги.

Потерпевший считал подозреваемого близким человеком, помогал ему с продуктами и даже оплачивал аренду жилья. Однако однажды вместе с ценными вещами из дома исчез и сам сосед.

Снимали жилье вместе

Согласно имеющимся данным, гражданин по имени Бехруз, чтобы сократить расходы, снял жилье вместе со своим знакомым.

Они жили в одной квартире, и потерпевший доверял своему сожителю, стараясь не оставлять его в трудной ситуации.

Временами он:

покупал продукты;

помогал с повседневными расходами;

даже оплачивал аренду жилья.

Исчезли телефон и деньги

Однажды Бехруз обнаружил, что его личные вещи и деньги пропали.

По предварительным данным, были украдены:

телефон модели iPhone 14 Pro — стоимостью около 7 миллионов сумов;

7 миллионов сумов наличными.

Общая сумма ущерба составила почти 14 миллионов сумов.

Подозреваемый установлен

Правоохранительными органами была установлена личность подозреваемого.

Им оказался М. Бобуржон, 2004 года рождения.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту УКД ОВД Сергелийского района возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса — кража.

В настоящее время ведутся следственные действия.

Этот случай еще раз показал, насколько важно проявлять осторожность при выборе соседа по аренде жилья и подкреплять доверие документами и четкими договоренностями.