O‘zbekistonda issiq sabab bog‘chalar vaqtincha faoliyatini to‘xtatishi mumkin

·69·O‘zbekiston
O‘zbekistonda issiq sabab bog‘chalar vaqtincha faoliyatini to‘xtatishi mumkin

O‘zbekistonda 13–17 iyul kunlari kuchli issiq kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Ayrim joylarda havo harorati 46 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi ma’lum qilishicha, shunday sharoitda ayrim hududlarda bog‘chalar faoliyati vaqtincha to‘xtatilishi ehtimoli bor.

Qaror har bir hududdagi holatdan kelib chiqib qabul qilinadi. Bunda havo harorati, bolalar uchun xavf darajasi va sanitariya talablari hisobga olinadi.

Vazirlik bu chora, avvalo, bolalar sog‘lig‘ini asrashga qaratilganini bildirmoqda. Issiq kunlarda kichik yoshdagi bolalarda holsizlik va salomatlik bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Shu sabab ota-onalarga o‘z hududidagi bog‘cha ma’muriyati va rasmiy idoralar xabarlariga e’tiborli bo‘lish so‘ralmoqda.

JaziramaBog‘chalarO‘zbekistonMaktabgacha va maktab ta’limi vazirligiBolalarIyul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiQalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiBugun, 13:52So‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqdaSo‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 12:59Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiBugun, 12:05Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaHafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaBugun, 11:50Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:2713–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?