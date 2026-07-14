82-летняя женщина выжила, проведя девять дней запертой в ванной

82-летняя Джоан Ривет, проживающая в штате Северная Каролина, США, девять дней не могла выбраться из ванны после несчастного случая у себя дома. Несмотря на это, благодаря невероятной силе воли и находчивости, ей удалось выжить. Об этом сообщает издание Те Мунтаинир.

Как стало известно, инцидент произошел 1 июня в городе Клайд, расположенном у подножия Смоки-Маунтинс, примерно в 240 километрах от Шарлотты. Джоан Ривет готовилась ко сну, когда споткнулась в ванной и упала спиной в ванну. При падении порвалась занавеска для душа, а металлическая штанга упала на нее.

«Первое, о чем я подумала: “Боже мой, что же я наделала?”», — говорит Джоан Ривет. Женщина, потерявшая мужа в 2023 году, с тех пор жила одна.

По ее словам, из-за серьезной травмы спины, полученной при падении, выбраться из ванны было невозможно. Она несколько часов звала на помощь, но ее никто не услышал. Только за дверью ванной мяукала ее кошка Фиби.

Проходили не часы, а дни. Женщина рассказывает, что время от времени теряла сознание и снова приходила в себя.

«Я видела только, как на улице темнеет, а потом снова светает. Честно говоря, я потеряла счет дням», — говорит она.

Джоан Ривет вспоминает, как в муках неоднократно просила Бога о помощи.

«Я постоянно молилась: “Господи, пожалуйста, помоги мне, облегчи мои страдания”», — говорит она.

У женщины не было детей, и она не работала. Несмотря на то, что уверенности в спасении не было, она решила бороться за жизнь любой ценой. Для этого, несмотря на сильную боль, ей удалось ногой открыть кран в ванной. Она пила воду, брызгавшую ей на лицо, и так поддерживала жизнь в течение девяти дней.

Спустя несколько дней ее брат Билл Леско, живущий в штате Джорджия в пяти часах езды, начал беспокоиться. Ему показалось странным, что сестра не отвечает на телефонные звонки.

«Я звонил несколько дней, но ответа не было. Сначала я подумал, что телефон не работает или она занята. А потом понял, что что-то не так», — говорит Билл Леско.

Он связался с соседями. Они сказали, что автомобиль Джоан стоит во дворе, но вокруг дома не наблюдается никакого движения. Обеспокоенный еще больше, Билл Леско обратился в офис шерифа округа Хейвуд с просьбой проверить дом. 10 июня, когда полицейские вошли в дом, они обнаружили Джоан Ривет в ванне в полубессознательном состоянии. После этого ее немедленно доставили в больницу.

Женщина говорит, что моменты ее спасения не отложились в памяти. В больнице врачи сообщили, что у нее сильное истощение, обезвоживание и пролежни из-за длительного лежания в одном положении. После того как врачи начали вводить ей жидкости и специальное питание внутривенно, Джоан постепенно начала восстанавливать силы. Позже ее перевели в реабилитационный центр в городе Уэйнсвилл.

Что примечательно, кошка Фиби, которая девять дней оставалась без еды и воды, также выжила. После этого тяжелого испытания Джоан Ривет решила больше не жить в одиночестве. Теперь она планирует переехать в штат Джорджия и жить вместе с братом.