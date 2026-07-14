Объем транспортных услуг в Узбекистане достиг 85,3 трлн сумов

·20·Экономика
Объем транспортных услуг в Узбекистане достиг 85,3 трлн сумов

В январе–мае 2026 года объем транспортных услуг в Узбекистане составил 85,3 трлн сумов. Об этом сообщило Национальное статистическое агентство.

Согласно данным комитета, наибольшая доля в структуре транспортных услуг пришлась на автомобильный транспорт. На это направление пришлось 52,1 процента от общего объема.

Вспомогательная транспортная деятельность заняла второе место с долей 15,2 процента. Доля воздушного транспорта составила 13,8 процента.

Железнодорожный транспорт занял 10 процентов, а трубопроводный транспорт — 8,9 процента от общего объема.

Таким образом, основная часть транспортных услуг за пятимесячный период пришлась на автомобильные перевозки.

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Nodirbek Razzokov
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