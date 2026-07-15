Volkswagen представил новый электромобиль ИД Кросс: достойный конкурент Renault 4

Немецкий концерн Volkswagen продолжает расширять линейку своих компактных кроссоверов. Компания официально представила модель ИД Кросс. Этот новый электромобиль является электрической версией популярной модели Т-Кросс и призван конкурировать на рынке с такими серьезными соперниками, как Renault 4 и Ford Пума Ген-Э. Об этом сообщает Zamin.уз со ссылкой на данные издания Autocar. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Модель ИД Кросс стала четвертым электромобилем, построенным на новой платформе МЭБ+, разработанной Volkswagen Груп. Данная архитектура представляет собой упрощенную и более компактную версию платформы, используемой в более крупных моделях, таких как ИД 3 и ИД 4. Несмотря на то, что по внешним габаритам он немного больше модели Т-Кросс с двигателем внутреннего сгорания, инженерам удалось значительно увеличить пространство салона за счет компактного размещения электрических систем.

Изменения в дизайне интерьера и эргономике

Внутреннее пространство автомобиля напоминает атмосферу «уютной гостиной». По словам директора по дизайну Volkswagen Андреаса Миндта, интерьер был спроектирован так, чтобы ощущаться «как настоящий друг». Центральная консоль, приборная панель и дверные карты отделаны качественной тканью, что в сочетании с системой освещения создает особый комфорт. Объем багажника составляет 475 литров, что на 20 литров больше, чем у Т-Кросс. Также под капотом предусмотрен специальный 22-литровый отсек для зарядных кабелей.

Одним из важнейших нововведений является отказ Volkswagen от сенсорного управления в пользу физических кнопок. На руле и приборной панели установлены традиционные кнопки, которые обеспечивают водителю более четкую обратную связь (тактильный отклик). Андреас Миндт ранее признал, что отказ от кнопок был ошибкой компании. Теперь на центральной консоли также появился удобный поворотный контроллер для управления громкостью мультимедийной системы.

Технические характеристики и запас хода

ИД Кросс будет предложен покупателям с передними двигателями трех уровней мощности: 114, 133 и 208 лошадиных сил. Также предусмотрен выбор из двух вариантов аккумуляторов:

литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 37 кВт⋅ч (запас хода 315 км на одном заряде);

никель-марганец-кобальтовый аккумулятор емкостью 52 кВт⋅ч (запас хода 436 км на одном заряде).

Скорость зарядки также соответствует современным требованиям. Меньший аккумулятор поддерживает станции быстрой зарядки мощностью до 90 кВт, а больший — до 105 кВт. В обоих случаях зарядка электромобиля с 10 до 80 процентов занимает менее получаса.

Ожидается, что выход этой модели на рынок Узбекистана еще больше усилит конкуренцию в сегменте компактных кроссоверов. В то время как в стране сейчас доминируют BYD и другие китайские бренды, европейские модели, такие как Volkswagen ИД Кросс, могут привлечь внимание покупателей своей эргономикой и традиционными элементами управления.