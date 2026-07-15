BMW тестирует новый электрический универсал и3 Touring

Немецкий автоконцерн BMW работает над полностью электрической версией одной из своих самых популярных моделей — 3-й серии под названием и3 Touring. Как сообщает издание Autocar со ссылкой на шпионские снимки, новый электромобиль впервые попал в объективы камер во время дорожных испытаний. Эта модель станет одним из первых представителей поколения, основанного на платформе Неуе Классе, которая определяет будущую стратегию бренда. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Хотя задняя часть прототипа скрыта камуфляжем, видно, что его силуэт длиннее, а линия крыши более пологая по сравнению с седаном. Как ранее отмечал глава BMW Груп Оливер Ципсе, кузов Touring всегда пользовался популярностью среди бизнес-клиентов и семейных водителей. Новый электрический универсал предназначен именно для этой аудитории.

Более вместительный багажник и технические изменения

В нынешних моделях 3 Сериес с двигателями внутреннего сгорания объем багажника составляет 480 литров у седана и 500 литров у универсала. Ожидается, что в новом и3 Touring этот показатель значительно вырастет. Однако, судя по снимкам, характерная особенность, любимая поклонниками BMW — функция отдельного открывания заднего стекла (сплит таилгате) — в новом поколении может быть не сохранена.

и3 и связанный с ним кроссовер иКс3 открывают эру Неуе Классе для компании BMW. Это не просто новая модель, а инженерная философия, полностью меняющая подход бренда к производству электромобилей. Платформа вдохновлена классическими моделями Неуе Классе, которые 60 лет назад сделали бренд лидером на мировом рынке.

Что касается технических возможностей, седан и3 показал один из лучших результатов в отрасли, преодолевая 912 километров (567 миль) на одном заряде. Поскольку аэродинамические характеристики версии Touring немного ниже, предполагается, что запас хода будет чуть меньше, чем у седана. Тем не менее, он останется одним из самых дальнобойных универсалов в своем сегменте.

На автомобильном рынке Узбекистана электрические модели BMW, в частности седаны и4 и и7, становятся все более популярными. Модель и3 Touring может вызвать большой интерес у покупателей местного премиум-сегмента благодаря удобству для семейного использования и дальних поездок. Что касается цены, ожидается, что версия универсал будет стоить немного дороже седана.