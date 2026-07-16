Стало известно, что махаллям было выделено в среднем по 5,5 млрд сумов

Под председательством президента Шавката Мирзиёева началось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам внедрения новой атмосферы в махалли и организации деятельности «махаллинской семерки» по-новому.

Глава государства сообщил, что в этом году для улучшения инфраструктуры, создания благоприятных условий для населения и предпринимателей районам было выделено в среднем по 250 млрд сумов, а махаллям — по 5,5 млрд сумов.

Полномочия хокимов районов и председателей махаллей по доходам были расширены. В результате дополнительные доходы, остающиеся в распоряжении регионов, выросли до 2 раз. В районах в среднем осталось по 22 млрд сумов дополнительных средств, а в бюджет махаллей поступило в среднем по 150–200 млн сумов.

Президент подчеркнул, что для решения вопросов на местах как у хокима, так и у председателя махалли и каждого представителя «семерки» есть ресурсы и полномочия. В качестве недостающего аспекта глава государства отметил ответственность и инициативность.

«Коротко говоря, для решения проблем на местах у хокима, председателя махалли и в целом у каждого представителя «семерки» есть ресурсы и полномочия. Не хватает ответственности и инициативности», — сказал Президент.