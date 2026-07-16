Россия лидирует в экспорте Узбекистана: кто стал лидером в торговле за пять месяцев?

В январе–мае 2026 года общий объем экспорта Узбекистана составил 12,6 млрд долларов США. Согласно данным Национального статистического комитета, больше всего продукции страны было поставлено на российский рынок.

За отчетный период объем экспорта в Россию достиг 1,9 млрд долларов. С этим показателем Россия остается крупнейшим экспортным партнером Узбекистана.

Второе место занял Китай с объемом экспорта в 1,2 млрд долларов. Далее следуют Афганистан — 817,8 млн долларов, Франция — 626,2 млн долларов и Казахстан — 573,7 млн долларов.

Также в число крупнейших внешних рынков Узбекистана вошли Турция, Гонконг, ОАЭ, Кыргызская Республика и Таджикистан.

Эти цифры свидетельствуют о том, что в экспорте Узбекистана наряду с региональными партнерами растет доля крупных глобальных рынков.