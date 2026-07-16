Возврат iPhone обошелся в 1000 долларов: в Навои задержан следователь

В Навоийской области возбуждено уголовное дело в отношении следователя ОВД. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности совместно с Департаментом при Генеральной прокуратуре, были пресечены незаконные действия старшего следователя следственной группы ОВД Кызылтепинского района.

Сообщается, что 1 июля текущего года у гражданина 2003 года рождения был изъят телефон iPhone 17 Pro Max в связи с подозрением на наличие в нем запрещенных религиозных материалов.

Утверждается, что следователь был задержан при получении 1000 долларов США через двух посредников за возврат данного телефона.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.