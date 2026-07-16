Стартап Аина привлек 5,5 млн долларов на создание новых устройств для управления АИ-агентами

В мире искусственного интеллекта (AI) обостряется конкуренция не только в области программного обеспечения, но и среди аппаратных средств, позволяющих взаимодействовать с этими технологиями. Стартап Аина, основанный бывшим вице-президентом компании Ултрахуман Апурвом Шанкаром, стремится вывести взаимодействие человека и компьютера на новый уровень. Компания привлекла 5,5 миллиона долларов в инвестиционном раунде под руководством Редстарт Лабс и 360 ОНЭ. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Участие в проекте таких влиятельных инвесторов, как глава WhatsApp Кунал Шах и основатели Разорпай, свидетельствует о доверии к новому направлению в отрасли. Аина (в переводе с хинди означает «зеркало») работает над гаджетами, которые не просто записывают речь пользователя, а служат для прямого управления АИ-агентами. Как сообщает издание TechCrunch, основатель проекта ранее занимал руководящую должность в сфере аппаратного обеспечения в компании Ултрахуман, производящей умные кольца.

Подход, отличный от традиционных гаджетов

Хотя на рынке уже существуют такие устройства, как Rabbit Р1 или Humane Пин, Аина выбрала иной путь со своим первым продуктом под названием Дуне. Дуне — это компактная клавиатура с тремя кнопками, функции которой меняются в зависимости от приложения, используемого пользователем. Например, во время онлайн-встреч она может управлять микрофоном и камерой, а в другое время — запускать сложные скрипты.

Компания изначально тестировала три типа устройств: пульт дистанционного управления Радианке, кнопку Шифт для выполнения АИ-задач одним нажатием и клавиатуру Дуне. Результаты тестов показали, что пользователи проявили наибольший интерес именно к модели Дуне. По этой причине разработчики решили объединить функции остальных двух устройств в этой клавиатуре.

Планы на будущее и агентные интерфейсы

По словам Апурва Шанкара, большинство современных АИ-гаджетов занимаются лишь «пассивным сбором данных», то есть фиксируют происходящие вокруг события. Аина же хочет предоставить пользователю инструменты для активного управления процессами. Эти устройства станут не просто голосовыми помощниками, а центром запуска агентов, выполняющих определенные задачи от имени пользователя.

В ближайшие недели компания начнет тестирование своего устройства нового поколения среди ограниченного числа пользователей. Хотя все подробности о новом продукте пока не раскрываются, ожидается, что он значительно упростит повседневное взаимодействие с искусственным интеллектом. На развивающихся рынках такие компактные и функциональные устройства могут стать удобным рабочим инструментом для ИТ-специалистов и тех, кто работает удаленно.

Дуне — умная клавиатура, адаптирующаяся к контексту;

Радианке — специальный контроллер для видеосвязи;

Шифт — кнопка для активации АИ-агентов одним нажатием.

Средства, полученные в ходе инвестиционного раунда, будут направлены на подготовку продукта к массовому производству и дальнейшее совершенствование программного обеспечения. Команда Аина верит, что синергия аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта в будущем снизит зависимость от смартфонов.