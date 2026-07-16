На такси рухнули трубы, водитель выжил

На Варшавском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. В результате инцидента металлические трубы, перевозимые грузовиком, высыпались на дорогу и повредили транспортные средства.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, что трубы рухнули прямо на такси, серьезно повредив автомобиль. Очевидцы отмечают, что последствия могли быть гораздо более трагичными.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре автомобиля. Несмотря на это, удивительно, что в момент происшествия никто не получил травм. Водитель такси также остался жив, несмотря на то, что трубы упали непосредственно на его машину.

Данный инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях, многие называют произошедшее настоящим чудом. Правоохранительные органы проводят расследование для установления причин аварии.