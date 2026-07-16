КАТЛ построит в Европе масштабные натрий-ионные системы хранения энергии

Ведущий мировой производитель аккумуляторов, китайская компания КАТЛ, и европейский поставщик энергетических решений Алфен объявили о стратегическом партнерстве. В рамках этого соглашения по всей Европе будут построены системы хранения энергии Тенер Содиум общей мощностью 5 ГВ·ч. Ожидается, что этот проект станет одной из крупнейших в мире инициатив по масштабному внедрению натрий-ионной технологии в коммерческих целях. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Первые объекты в рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Стоит отметить, что КАТЛ и Алфен сотрудничают с 2023 года, однако до сих пор использовались только литий-ионные батареи. Переход на натрий-ионную технологию позволит снизить зависимость от литиевого сырья и защититься от волатильности рыночных цен.

Технические возможности и долговечность

Главное преимущество системы Тенер Содиум заключается в ее длительном сроке службы. Производители заявляют, что эти батареи рассчитаны на 15 000 рабочих циклов, что эквивалентно примерно 25–30 годам эксплуатации. Важно, что даже по прошествии этого времени аккумуляторы сохраняют не менее 70 процентов своей первоначальной емкости.

Новая архитектура обеспечивает напряжение 690 В и повышает эффективность преобразования энергии почти на 2 процента. Энергопотребление самой системы на собственные нужды снижено до 1 процента — это в два раза меньше среднего показателя в отрасли. По сообщению иксбт.ком, данная технология значительно сокращает потери энергии.

Температурная устойчивость и безопасность

Натрий-ионные аккумуляторы отличаются стабильной работой даже в экстремальных погодных условиях. Они сохраняют более 92 процентов своей емкости при морозе -20 °К. В условиях жаркого климата, в частности при температуре +45 °К, они способны выдержать более 10 000 циклов без дополнительной системы охлаждения. Эта особенность может стать весьма перспективным решением в будущем для регионов с резко континентальным климатом.

По словам генерального директора Алфен Майкла Колейна, натрий-ионные батареи являются следующим шагом в области хранения энергии, способствующим формированию более диверсифицированной и устойчивой системы. Представитель КАТЛ Тан Либинь подчеркнул, что эта технология ускорит процесс перехода Европы на «зеленую» энергетику и создаст особую ценность для клиентов.

Это партнерство является не только технологическим новшеством, но и важным этапом перехода на мировом энергетическом рынке к более дешевым и безопасным источникам сырья, альтернативным литию. В будущем такие масштабные проекты выведут эффективность использования возобновляемых источников энергии на совершенно новый уровень.