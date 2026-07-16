В Ташкенте обрушилась крыша станции метро, двое пассажиров получили травмы

·43·Общество
В Ташкенте обрушилась крыша станции метро, двое пассажиров получили травмы

На станции метро «Турон», расположенной на надземной кольцевой линии в Ташкенте, произошло чрезвычайное происшествие: часть конструкции крыши сместилась и обрушилась. В результате инцидента двое пассажиров получили легкие телесные повреждения, движение поездов было временно приостановлено в целях безопасности.

По данным ГУП «Ташкентский метрополитен», инцидент произошел 16 июля в 14:34. Согласно предварительной информации, из-за смещения части кровельной конструкции станции было принято решение о немедленной остановке движения поездов на данном участке.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности движения, а также защиты жизни и здоровья пассажиров, движение на этой станции временно ограничено. В настоящее время специалисты проводят технический осмотр и расследование на месте происшествия. Также принимаются необходимые меры по устранению выявленных недостатков и приведению станции в безопасное состояние.

В результате инцидента двое пассажиров получили легкие травмы. Им была оказана первая медицинская помощь на месте, по предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

Для минимизации неудобств для пассажиров между станциями метро «Кипчак» и «Курувчилар» организовано движение бесплатных метробусов. Ответственные лица сообщили, что после завершения ремонтных и технических проверочных работ движение поездов будет восстановлено в обычном режиме.

ТашкентТуронКипчакКурувчиларТашкентский метрополитен
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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