Объявлена важная новость для тех, кто потерял паспорт или ID-карту

В Узбекистане ожидается введение порядка, согласно которому лица, потерявшие гражданский паспорт, ID-карту или заграничный паспорт либо приведшие их в негодность, не будут привлекаться к административной ответственности. Это предусмотрено постановлением № 265 «О мерах по совершенствованию государственных услуг, оказываемых населению, и созданию дополнительных удобств для граждан», подписанным Президентом Шавкатом Мирзиёевым 15 июля.

После вступления в силу этого нового порядка граждане, потерявшие документ, удостоверяющий личность, не будут платить административный штраф, как это было ранее. Они смогут переоформить и получить паспорт, ID-карту или заграничный паспорт, оплатив лишь установленную государственную пошлину за оформление нового документа.

Согласно постановлению, для внедрения данного механизма на практике Министерству внутренних дел и Министерству юстиции поручено до октября текущего года разработать необходимые предложения и проекты соответствующих нормативно-правовых актов и внести их в Кабинет Министров.

Для справки: согласно действующему законодательству, к лицам, потерявшим или приведшим в негодность паспорт, ID-карту или заграничный паспорт, применяются административные меры. Новый же порядок направлен на дальнейшее упрощение процесса переоформления документов, сокращение бюрократических барьеров и создание дополнительных удобств для населения.