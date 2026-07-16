Объявлена важная новость для тех, кто потерял паспорт или ID-карту

·34·Узбекистан
Объявлена важная новость для тех, кто потерял паспорт или ID-карту

В Узбекистане ожидается введение порядка, согласно которому лица, потерявшие гражданский паспорт, ID-карту или заграничный паспорт либо приведшие их в негодность, не будут привлекаться к административной ответственности. Это предусмотрено постановлением № 265 «О мерах по совершенствованию государственных услуг, оказываемых населению, и созданию дополнительных удобств для граждан», подписанным Президентом Шавкатом Мирзиёевым 15 июля.

После вступления в силу этого нового порядка граждане, потерявшие документ, удостоверяющий личность, не будут платить административный штраф, как это было ранее. Они смогут переоформить и получить паспорт, ID-карту или заграничный паспорт, оплатив лишь установленную государственную пошлину за оформление нового документа.

Согласно постановлению, для внедрения данного механизма на практике Министерству внутренних дел и Министерству юстиции поручено до октября текущего года разработать необходимые предложения и проекты соответствующих нормативно-правовых актов и внести их в Кабинет Министров.

Для справки: согласно действующему законодательству, к лицам, потерявшим или приведшим в негодность паспорт, ID-карту или заграничный паспорт, применяются административные меры. Новый же порядок направлен на дальнейшее упрощение процесса переоформления документов, сокращение бюрократических барьеров и создание дополнительных удобств для населения.

УзбекистанШавкат МирзиёевМинистерство внутренних делМинистерство юстиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Большое облегчение для тех, кто потерял паспорт: штрафы будут отмененыБольшое облегчение для тех, кто потерял паспорт: штрафы будут отмененыСегодня, 16:22Кокандская патыр под защитой: знаменитая лепешка получила новый статусКокандская патыр под защитой: знаменитая лепешка получила новый статусСегодня, 15:38Ташкент не спит: в Юнусабаде строят улицу 24/7Ташкент не спит: в Юнусабаде строят улицу 24/7Сегодня, 14:18Жара до 48 градусов: Узбекистан ждут три опасных дня...Жара до 48 градусов: Узбекистан ждут три опасных дня...Сегодня, 12:20В Узбекистане вводятся новые ограничения на рекламные звонки и СМС-сообщенияВ Узбекистане вводятся новые ограничения на рекламные звонки и СМС-сообщенияСегодня, 11:36В Узбекистане 18–20 июля температура может подняться до 48 градусовВ Узбекистане 18–20 июля температура может подняться до 48 градусовСегодня, 10:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Для узбекского языка официально утвержден 41 новый термин
Для узбекского языка официально утвержден 41 новый термин