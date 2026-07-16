Самое забавное видео лета: даже куры не выдерживают аномальной жары! (видео)
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На фоне резкого повышения температуры воздуха в социальных сетях распространяются различные забавные видеоролики. Один из них особенно привлек внимание пользователей.
На кадрах видно, как курица подходит к воде и окунает в нее голову. Видео за короткое время вызвало множество обсуждений. Пользователи связывают это с аномальной жарой и оставляют шутливые комментарии.
В комментариях пишут: «даже курица не выдерживает жару», «это лето выдалось тяжелым для всех».
Это видео подарило людям хорошее настроение и еще раз доказало, что даже в знойные дни можно найти повод для улыбки.
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