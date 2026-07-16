Самое забавное видео лета: даже куры не выдерживают аномальной жары! (видео)

На фоне резкого повышения температуры воздуха в социальных сетях распространяются различные забавные видеоролики. Один из них особенно привлек внимание пользователей.

На кадрах видно, как курица подходит к воде и окунает в нее голову. Видео за короткое время вызвало множество обсуждений. Пользователи связывают это с аномальной жарой и оставляют шутливые комментарии.

В комментариях пишут: «даже курица не выдерживает жару», «это лето выдалось тяжелым для всех».

Это видео подарило людям хорошее настроение и еще раз доказало, что даже в знойные дни можно найти повод для улыбки.