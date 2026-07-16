Илон Маск строит крупнейший в мире завод по производству чипов: ASML начала подстраиваться под него

Проект Terafab, планируемый самым богатым человеком в мире Илоном Маском, готовится совершить настоящую революцию в полупроводниковой индустрии. Мировой лидер по поставкам высокотехнологичного оборудования для производства чипов — компания ASML — официально заявила, что пересматривает свои производственные планы на 2027 и 2028 годы с учетом потребностей этого гигантского завода Маска. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам финансового директора ASML Роджера Дассена, компания находится в постоянном диалоге со всеми крупными клиентами и осведомлена об их планах строительства на ближайшие годы. Согласно данным иксбт.ком, проект Terafab стал неотъемлемой частью стратегических планов ASML. Это означает, что новое предприятие Маска станет одним из основных покупателей самых современных литографических машин.

Terafab: новый гигант в мире полупроводников

Проект Terafab будет реализован в городе Остин, штат Техас. Ожидается, что это будет не просто завод, а крупнейший в мире комплекс по производству чипов с AI и микроэлементов для нужд компаний Tesla, SpaceX и xAI. Основная цель проекта — устранить разрывы в логистической цепочке и сосредоточить все процессы в одной точке.

В настоящее время процесс производства чипов распределен по разным точкам мира: дизайн в одном месте, производство кристаллов — в другом, а их интеграция с блоками памяти и финальная упаковка осуществляются в совершенно других регионах. Terafab же объединит все этапы — от проектирования до упаковки готовой продукции — на единой площадке.

Формируются очереди на ЭУВ-литографию

Представители ASML уже сообщают, что заказы на оборудование для ЭУВ-литографии (экстремальный ультрафиолет) на 2027 год практически заполнены. Также поступило большое количество заказов на 2028 год. Эта технология является единственным в мире решением для создания самых компактных (2-3 нм) и мощных чипов.

Для стран, зависящих от технологического импорта, подобные глобальные изменения оказывают косвенное влияние. Если Илон Маск сможет сократить дефицит чипов через свой завод, это может способствовать стабилизации цен на электромобили, серверное оборудование и бытовую технику в будущем.

Успех проекта Terafab имеет решающее значение не только для Tesla или SpaceX, но и для всего мирового рынка AI. Тот факт, что такой гигант, как ASML, уделяет этому проекту серьезное внимание, свидетельствует о том, что планы Маска — это не просто амбиции, а стратегия, основанная на точных расчетах.