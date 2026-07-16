7 золотых медалей и командная победа: сборная Узбекистана не знает равных в Азии

·36·Спорт
7 золотых медалей и командная победа: сборная Узбекистана не знает равных в Азии

Чемпионат Азии по боксу среди юношей до 19 лет в Джакарте завершился яркой победой сборной Узбекистана. Семь из восьми наших боксеров, вышедших в финал, одержали победу в решающих поединках и завоевали золотые медали.

Семь побед в восьми финалах

Молодежная сборная Узбекистана показала практически идеальный результат в финальный день. Семь из восьми наших представителей, вышедших на ринг, победили своих соперников и стали чемпионами Азии.

Континентальное первенство среди возрастных категорий У-19 и У-23, проходившее в Джакарте, состоялось 3–16 июля. В официальную программу соревнований также вошли финальные бои среди мужчин и женщин.

Семь новых чемпионов Азии из Узбекистана

Боксеры, завоевавшие золотые медали:

Весовая категория

Чемпион Азии

-50 кг

Уткирбек Норкосимов

-55 кг

Ельёр Рустамов

-60 кг

Мухаммадризо Укимов

-75 кг

Сухроб Рахматуллаев

-80 кг

Аброр Шарипов

-85 кг

Сардор Бахромхужаев

-90 кг

Асадбек Султанбоев

Эти спортсмены успешно прошли несколько этапов соревнований и добрались до финала. Еще до полуфиналов мужская сборная Узбекистана была одной из команд, выведших наибольшее количество боксеров в решающую стадию.

Серебро у Ислома Салихова и бронза у еще одного нашего боксера

Ислом Салихов, выступавший в весовой категории +90 кг, не смог одержать победу в финале и удостоился серебряной медали чемпионата Азии.

Саидхужа Садиллохужаев в весовой категории -70 кг завершил соревнования с бронзовой медалью.

Таким образом, общий итог выступления юношеской сборной Узбекистана (У-19) выглядит следующим образом:

  • 7 золотых медалей;

  • 1 серебряная медаль;

  • 1 бронзовая медаль.

Узбекистан — первый в общекомандном зачете

Семь чемпионских титулов обеспечили сборной Узбекистана первое место в общекомандном зачете. Этот результат еще раз доказал, что в боксерской школе страны формируется новое талантливое поколение.

Успех юных боксеров в Джакарте свидетельствует о том, что растет достойный резерв для будущих чемпионатов Азии и мира среди взрослых, а также Олимпийских игр.

Как вы думаете, кто из этих чемпионов в будущем сможет завоевать золото на Олимпийских играх?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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