7 золотых медалей и командная победа: сборная Узбекистана не знает равных в Азии
Чемпионат Азии по боксу среди юношей до 19 лет в Джакарте завершился яркой победой сборной Узбекистана. Семь из восьми наших боксеров, вышедших в финал, одержали победу в решающих поединках и завоевали золотые медали.
Семь побед в восьми финалах
Молодежная сборная Узбекистана показала практически идеальный результат в финальный день. Семь из восьми наших представителей, вышедших на ринг, победили своих соперников и стали чемпионами Азии.
Континентальное первенство среди возрастных категорий У-19 и У-23, проходившее в Джакарте, состоялось 3–16 июля. В официальную программу соревнований также вошли финальные бои среди мужчин и женщин.
Семь новых чемпионов Азии из Узбекистана
Боксеры, завоевавшие золотые медали:
Весовая категория
Чемпион Азии
-50 кг
Уткирбек Норкосимов
-55 кг
Ельёр Рустамов
-60 кг
Мухаммадризо Укимов
-75 кг
Сухроб Рахматуллаев
-80 кг
Аброр Шарипов
-85 кг
Сардор Бахромхужаев
-90 кг
Асадбек Султанбоев
Эти спортсмены успешно прошли несколько этапов соревнований и добрались до финала. Еще до полуфиналов мужская сборная Узбекистана была одной из команд, выведших наибольшее количество боксеров в решающую стадию.
Серебро у Ислома Салихова и бронза у еще одного нашего боксера
Ислом Салихов, выступавший в весовой категории +90 кг, не смог одержать победу в финале и удостоился серебряной медали чемпионата Азии.
Саидхужа Садиллохужаев в весовой категории -70 кг завершил соревнования с бронзовой медалью.
Таким образом, общий итог выступления юношеской сборной Узбекистана (У-19) выглядит следующим образом:
7 золотых медалей;
1 серебряная медаль;
1 бронзовая медаль.
Узбекистан — первый в общекомандном зачете
Семь чемпионских титулов обеспечили сборной Узбекистана первое место в общекомандном зачете. Этот результат еще раз доказал, что в боксерской школе страны формируется новое талантливое поколение.
Успех юных боксеров в Джакарте свидетельствует о том, что растет достойный резерв для будущих чемпионатов Азии и мира среди взрослых, а также Олимпийских игр.
Как вы думаете, кто из этих чемпионов в будущем сможет завоевать золото на Олимпийских играх?
…