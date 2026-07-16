После 10 лет ожидания на свет появились тройняшки

В Кашкадарьинской области произошло еще одно радостное событие. В родильном комплексе города Карши жительница Миришкорского района 1995 года рождения, осуществив свою 10-летнюю мечту стать матерью, родила сразу троих сыновей.

Сообщается, что после долгих лет ожидания женщина забеременела естественным путем. На 36-й неделе беременности из-за повышения артериального давления врачи, учитывая состояние здоровья матери и детей, провели плановую операцию кесарева сечения.

В результате в семье родились трое здоровых мальчиков. Младенцев назвали Хасан, Хусан и Юсуф. Их вес составил 2 400 граммов, 2 450 граммов и 2 560 граммов соответственно.

В настоящее время состояние здоровья матери и детей оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением квалифицированных врачей и получают необходимый медицинский уход.

Коллектив системы здравоохранения Кашкадарьинской области поздравил счастливую семью с этим радостным событием и пожелал малышам крепкого здоровья и счастливой жизни. Об этом сообщила пресс-служба Управления здравоохранения Кашкадарьинской области.