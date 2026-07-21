Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин

·40·Спорт
Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин

Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг Конго Демократик Республикаси дарвозасига киритган голи ЖЧ–2026нинг энг чиройли голи учун якуний номзодлар қаторига киритилди.

FIFA турнир давомида урилган энг яхши 12 та голни саралаб олди. Ғолиб мухлисларнинг 48 соатлик овоз бериши орқали аниқланади.

Шомуродов кутилмаган бурчакдан гол урганди

Элдор Шомуродов Конго ДРга қарши гуруҳ босқичининг учинчи тур учрашувида 10-дақиқада ҳисобни очган эди.

Ўзбекистон ҳужумчиси ўткир ва мураккаб бурчакдан кутилмаган зарба йўллаб, тўпни дарвозабон устидан оширган ҳолда дарвозага жойлади. Гол ўзининг техник ижроси, вазиятнинг мураккаблиги ва ҳужумчининг тез қабул қилган қарори билан мухлислар эътиборини тортди.

Ушбу зарба аввалроқ мундиал гуруҳ босқичидаги энг чиройли гол сифатида эътироф этилганди. Энди эса у бутун мусобақанинг энг яхши голи бўлиш учун курашади.

Шомуродовга жаҳон юлдузлари рақобатчи

FIFA тузган якуний рўйхатдан 12 нафар футболчининг голи жой олди. Шомуродов Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд, Жуд Беллингем ва Хулиан Альварес каби машҳур футболчилар билан рақобатлашади.

Номзодларнинг тўлиқ рўйхати:

  1. Карим Алайбегович — Босния ва Герцеговина, Қатарга қарши;

  2. Хулиан Альварес — Аргентина, Швейцарияга қарши;

  3. Жуд Беллингем — Англия, Францияга қарши;

  4. Сидни Кабрал — Кабо-Верде, Аргентинага қарши;

  5. Эрлинг Ҳоланд — Норвегия, Бразилияга қарши;

  6. Вильсон Изидор — Гаити, Марокашга қарши;

  7. Элайджа Жаст — Янги Зеландия, Эронга қарши;

  8. Дайзен Маэда — Япония, Швецияга қарши;

  9. Килиан Мбаппе — Франция, Сенегалга қарши;

  10. Лионель Месси — Аргентина, Жазоирга қарши;

  11. Элдор Шомуродов — Ўзбекистон, Конго ДРга қарши;

  12. Ферран Торрес — Испания, Аргентинага қарши.

Финалдаги ғалаба голи ҳам номзод

Номзодлар орасида Ферран Торреснинг ЖЧ–2026 финалида Аргентина дарвозасига киритган ҳал қилувчи голи ҳам бор.

Испания ва Аргентина ўртасидаги баҳснинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланган, қўшимча бўлимларда Торрес урган ягона гол испанларга чемпионликни тақдим этганди.

Шомуродовнинг зарбаси шу каби тарихий аҳамиятга эга голлар билан бир рўйхатга киритилгани Ўзбекистон футболчиси учун катта индивидуал эътироф бўлди.

Овоз бериш 48 соат давом этади

Энг чиройли голни аниқлашда якуний қарор мухлисларга боғлиқ. FIFA платформасидаги овоз бериш жараёни 48 соат давом этади.

Элдор Шомуродовнинг голини қўллаб-қувватлаш учун қуйидаги манзил орқали овоз бериш мумкин:

https://play.fifa.com/gott/

Ўзбекистон миллий жамоаси ЖЧ–2026да кутилган натижага эриша олмаган бўлса-да, Шомуродовнинг ушбу зарбаси мамлакатнинг илк мундиалдаги энг ёрқин лаҳзаларидан бири бўлиб қолди.

Энди ўзбекистонлик мухлислар фаол овоз берса, Элдор Шомуродовнинг голи Месси, Мбаппе, Ҳоланд ва финал қаҳрамони Торресни ортда қолдириб, ЖЧ–2026нинг энг чиройли голи деб топилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаБугун, 17:11Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиАрсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиБугун, 16:55ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиБугун, 16:32Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинАстон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 16:13«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?Бугун, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди