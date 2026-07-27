В соцсетях распространилось видео жестокого избиения девушки парнем

В социальных сетях широкое обсуждение получило видео, на котором запечатлено проявление насилия со стороны парня по отношению к девушке. На кадрах видно, как молодой человек несколько раз наносит сильные удары по лицу и рукам девушки.

По предварительным данным и словам пользователей соцсетей, у пострадавшей девушки имеются дефекты речи, предполагается, что она глухонемая. На видео также заметно, что девушка не имеет возможности защитить себя или позвать на помощь.

Данный инцидент вызвал резкое недовольство среди интернет-пользователей. Многие требуют дать правовую оценку действиям лица, совершившего насилие в отношении женщины, и официальной реакции со стороны соответствующих ведомств.

Информация о том, что пострадавшая является глухонемой, пока не подтверждена официально.