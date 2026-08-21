Комитет по конкуренции будет контролировать цены на школьные товары...
Накануне нового учебного года в Узбекистане традиционно начали работу «Школьные рынки». Родители и учащиеся могут приобрести здесь школьную форму, учебники, а также учебные и письменные принадлежности по доступным ценам.
Комитет по конкуренции призвал предпринимателей не допускать необоснованного повышения цен на товары, необходимые для школы.
1. Важное требование к предпринимателям
Комитет требует от субъектов торговли:
не повышать необоснованно цены на продукцию;
строго соблюдать требования законодательства;
обеспечивать качество товаров;
предоставлять покупателям полную и достоверную информацию о продукции.
2. На что следует обратить внимание родителям?
При покупке школьных товаров рекомендуется ознакомиться с:
качеством продукции;
её производителем;
ценой
товара.
Комитет по конкуренции будет регулярно проводить мониторинг стабильности цен на «Школьных рынках».
3. Куда обращаться в случае необоснованного повышения цен?
Если граждане столкнутся с искусственным или необоснованным повышением цен на школьные товары, они могут обратиться по единому номеру телефона доверия Комитета по конкуренции — 1159.
Таким образом, накануне нового учебного года усиливаются меры по недопущению необоснованного роста цен вслед за увеличением спроса на школьные товары.
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