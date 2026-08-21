Комитет по конкуренции будет контролировать цены на школьные товары...

·4·Общество
Комитет по конкуренции будет контролировать цены на школьные товары...

Накануне нового учебного года в Узбекистане традиционно начали работу «Школьные рынки». Родители и учащиеся могут приобрести здесь школьную форму, учебники, а также учебные и письменные принадлежности по доступным ценам.

Комитет по конкуренции призвал предпринимателей не допускать необоснованного повышения цен на товары, необходимые для школы.

1. Важное требование к предпринимателям

Комитет требует от субъектов торговли:

  • не повышать необоснованно цены на продукцию;

  • строго соблюдать требования законодательства;

  • обеспечивать качество товаров;

  • предоставлять покупателям полную и достоверную информацию о продукции.

2. На что следует обратить внимание родителям?

При покупке школьных товаров рекомендуется ознакомиться с:

  • качеством продукции;

  • её производителем;

  • ценой

товара.

Комитет по конкуренции будет регулярно проводить мониторинг стабильности цен на «Школьных рынках».

3. Куда обращаться в случае необоснованного повышения цен?

Если граждане столкнутся с искусственным или необоснованным повышением цен на школьные товары, они могут обратиться по единому номеру телефона доверия Комитета по конкуренции — 1159.

Таким образом, накануне нового учебного года усиливаются меры по недопущению необоснованного роста цен вслед за увеличением спроса на школьные товары.

УзбекистанКомитет по конкуренции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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