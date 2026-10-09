Учитель, пристававший к ученице, уволен с работы

·52·Общество
Учитель, пристававший к ученице, уволен с работы

В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области мастер техникума, арестованный на 5 суток за домогательства в отношении 16-летней ученицы, уволен с работы. Об этом сообщило Агентство профессионального образования.

По данным агентства, после выявления инцидента в техникуме №2 Джаркурганского района была проведена служебная проверка. По ее результатам трудовой договор с мастером производственного обучения К.Э.Э., совершившим недопустимые действия в отношении ученицы, был расторгнут в одностороннем порядке в установленном законодательством порядке.

«Агентство профессионального образования решительно осуждает любые действия, посягающие на честь, достоинство и личную неприкосновенность учащихся», — говорится в заявлении агентства.

Также сообщается, что для обеспечения безопасной и основанной на уважении среды в организациях профессионального образования, предотвращения подобных ситуаций и недопущения их повторения будут усилены меры контроля и профилактики.

Агентство также заявило об усилении ответственности ответственных руководителей и сотрудников за защиту прав и интересов учащихся, своевременное рассмотрение их обращений и объективное реагирование на каждый случай.

Ранее сообщалось, что суд признал мастера техникума виновным в правонарушении, связанном с домогательствами, и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста.

Агентство профессионального образованияДжаркурганский техникумСурхандарьинская областьМастер техникума
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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