Распространившееся в сети забавное и жизненное видео «потрясло» миллионы
В нашем народе не зря говорят ироничную пословицу: «Собака — верность, жена — мука». Очередной видеоролик, вызвавший улыбки и изумление миллионов зрителей в социальных сетях, наглядно и с юмором, но при этом жизненно и трогательно продемонстрировал эту мудрость.
Небольшая сцена «наказания» между мужем и женой в видео, а также реакция верной собаки породы овчарка заставляют невольно улыбнуться каждого зрителя.
Удар тазом и контратака верного друга
Действие начинается во дворе, где муж и жена сидят напротив стула:
Популярная игра и «наказание»: Женщина бьет мужа по голове большим металлическим тазом;
Реакция собаки на происходящее: Пес, увидев, как бьют его хозяина, не остается безучастным зрителем. Он начинает громко лаять, выражая недовольство происходящим;
Оружие защиты для хозяина: Желая помочь, собака берет зубами валяющийся на земле топор и прямо вкладывает его в руку хозяина! Жест как бы говорит: «Вот, защищай себя этим!».
«Настоящая мужская солидарность»: что пишут пользователи в комментариях?
Этот забавный ролик за короткое время собрал тысячи комментариев и репостов:
Самый надежный друг: Пользователи восхищены умом собаки, ее способностью быстро оценивать ситуацию и абсолютной преданностью своему хозяину;
Семейная комедия: Хотя многие расценили эту ситуацию как веселый семейный пранк, отдельно отмечается то, насколько тонко животные чувствуют человеческие эмоции и опасность;
Доказательство мудрой пословицы: Наблюдатели в соцсетях оставляют под роликом шутливые комментарии: «В очередной раз доказано, что собака — лучший друг человека», «Похоже, это единственное существо, которое понимает мужчин».
Такие искренние, защитные и преданные отношения между человеком и домашними животными неизменно дарят интернет-пользователям отличное настроение и положительные эмоции.
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