Распространившееся в сети забавное и жизненное видео «потрясло» миллионы

В нашем народе не зря говорят ироничную пословицу: «Собака — верность, жена — мука». Очередной видеоролик, вызвавший улыбки и изумление миллионов зрителей в социальных сетях, наглядно и с юмором, но при этом жизненно и трогательно продемонстрировал эту мудрость.

Небольшая сцена «наказания» между мужем и женой в видео, а также реакция верной собаки породы овчарка заставляют невольно улыбнуться каждого зрителя.

Удар тазом и контратака верного друга

Действие начинается во дворе, где муж и жена сидят напротив стула:

Популярная игра и «наказание»: Женщина бьет мужа по голове большим металлическим тазом;

Реакция собаки на происходящее: Пес, увидев, как бьют его хозяина, не остается безучастным зрителем. Он начинает громко лаять, выражая недовольство происходящим;

Оружие защиты для хозяина: Желая помочь, собака берет зубами валяющийся на земле топор и прямо вкладывает его в руку хозяина! Жест как бы говорит: «Вот, защищай себя этим!».

«Настоящая мужская солидарность»: что пишут пользователи в комментариях?

Этот забавный ролик за короткое время собрал тысячи комментариев и репостов:

Самый надежный друг: Пользователи восхищены умом собаки, ее способностью быстро оценивать ситуацию и абсолютной преданностью своему хозяину;

Семейная комедия: Хотя многие расценили эту ситуацию как веселый семейный пранк, отдельно отмечается то, насколько тонко животные чувствуют человеческие эмоции и опасность;

Доказательство мудрой пословицы: Наблюдатели в соцсетях оставляют под роликом шутливые комментарии: «В очередной раз доказано, что собака — лучший друг человека», «Похоже, это единственное существо, которое понимает мужчин».

Такие искренние, защитные и преданные отношения между человеком и домашними животными неизменно дарят интернет-пользователям отличное настроение и положительные эмоции.