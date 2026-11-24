В городе Калабасас, штат Калифорния, рано утром произошел пожар в роскошной резиденции, принадлежащей голливудскому актеру Уиллу Смиту и его супруге Джаде Пинкетт Смит. После сообщения о возгорании в доме, оцениваемом в 42 миллиона долларов, на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы.

Оперативным группам удалось взять огонь под контроль. На месте инцидента были замечены несколько автомобилей экстренных служб. На данный момент подробная информация о том, где именно начался пожар, о причинах его возникновения и сумме ущерба, нанесенного зданию, не разглашается.

Стоит отметить, что это не первый пожар в резиденции знаменитой пары. В 2021 году в подвале дома также произошло возгорание, после чего в здании проводились ремонтные работы.

Кроме того, в январе 2025 года, когда в районе Лос-Анджелеса, включая окрестности Палисейдс, распространились сильные лесные пожары, из дома Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит также проводилась эвакуация. Тогда огонь не добрался до резиденции, и здание серьезно не пострадало.

В настоящее время ожидается дополнительная информация о последствиях и причинах нынешнего пожара.