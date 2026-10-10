Проект «Меценат» выделял гранты по 10 млн сумов 100 талантливым студентам

·33·Общество
Проект «Меценат» выделял гранты по 10 млн сумов 100 талантливым студентам

В рамках благотворительного проекта «Меценат», направленного на поддержку талантливых, но нуждающихся в материальной помощи молодых людей, официально объявлены итоги долгожданного образовательного гранта «Мустақиллик-35». По результатам отбора 100 талантливым студентам по всей республике будет выделена финансовая помощь в размере 10 миллионов сумов каждому на покрытие расходов по оплате контракта на обучение, а общая сумма составила 1 миллиард сумов.

Что примечательно, среди победителей гранта в текущем году заметно лидируют девушки: 67 человек составили девушки, а 33 — юноши.

15 тысяч претендентов и строгие критерии отбора

Интерес к проекту и конкуренция были беспрецедентно высокими:

  • Большой поток: Для участия в гранте поступило в общей сложности 15 290 заявок, на одно место претендовали более 150 студентов;

  • Принципы прозрачного отбора: Комиссия при выборе победителей не ограничилась только оценками — отдельно оценивались академическая успеваемость студентов, нуждаемость их семей в социальной защите, наличие инвалидности или потеря кормильца, а также активность в общественной жизни и научные достижения;

  • Целевая поддержка: Главная идея проекта — протянуть руку безвозмездной помощи нуждающейся молодежи, которая жаждет знаний, обладает потенциалом, но не имеет возможности оплатить контракт.

Между какими направлениями были распределены средства гранта?

Распределение 100 отобранных студентов по сферам ярко отражает спрос на специальности в стране:

  • Экономика и финансы: 26 человек;

  • Филология и языкознание: 25 человек;

  • Медицина: 13 человек;

  • Юриспруденция (правоведение): 13 человек;

  • Техника, информационные технологии (ИТ) и инженерия: 6 человек;

  • Социальные и политические науки: 6 человек;

  • Педагогика: 5 человек;

  • Естественные и точные науки: 3 человека;

  • Сельское хозяйство и биотехнология: 3 человека.

Стратегическое сотрудничество с экосистемой передовой молодежи

Образовательный грант «Мустақиллик-35» реализуется в интеграции с самыми крупными и эффективными проектами Агентства по делам молодежи:

  • Партнерские платформы: Инициатива была воплощена в жизнь на основе соглашений с такими популярными образовательными и инновационными проектами республиканского масштаба, как «Ибрат фарзандлари», UzChess, «Мутолаа», «Устоз AI», UzCombinator, а также «Ко‘мак»;

  • Список победителей: Официальный список 100 студентов, выигравших контрактный грант в размере 10 миллионов сумов, с указанием их полных имен и высших учебных заведений был обнародован на платформах системы «Меценат».

Эта инвестиция в образование в размере 1 миллиарда сумов послужит дальнейшему укреплению веры в будущее сотен талантливых студентов, верящих в свои силы и знания.

МеценатМустақиллик-35Агентство по делам молодежиобразовательный грант
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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