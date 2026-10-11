Узбекистан стал чемпионом мира по робототехнике — три золотые медали!

Сборная Узбекистана одержала абсолютную победу на международном чемпионате по робототехнике FIRST Global Challenge 2026, прошедшем в Южной Корее. Наши юные инженеры завоевали три золотые медали, показав один из лучших результатов соревнований.

В чемпионате, проходившем 7–10 октября в городе Инчхон, приняли участие представители более 190 стран. По данным Агентства по делам молодежи, команда Узбекистана одержала победу во всех 16 матчах турнира.

На официальной странице результатов соревнований указано, что команда Узбекистана заняла первое место в рейтинге и зафиксировала наивысший результат в 637 баллов.

FIRST Global Challenge — это международное соревнование, проверяющее знания молодежи в области робототехники, инженерии и программирования. Задачи этого года были направлены на предотвращение лесных пожаров, снижение их последствий и восстановление пострадавших территорий.

Это достижение юных инженеров Узбекистана демонстрирует растущий в нашей стране интерес к робототехнике и инновационным технологиям.