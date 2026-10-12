Одилхон кори Исмоилов вышел на свободу: Наманганский областной суд огласил окончательное определение

·1·Общество
Одилхон кори Исмоилов вышел на свободу: Наманганский областной суд огласил окончательное определение

Одилхон кори Исмоилов, долгие годы работавший главным имамом-хатибом Шайхантахурского района города Ташкента и известной мечети «Кукча» (Шайх Зайниддин), а также являющийся учредителем сети «Rayxon oilaviy milliy taomlari», вышел на свободу. Пресс-служба судов Наманганской области обнародовала подробности официального определения апелляционной инстанции по этому резонансному уголовному делу.

Судебная коллегия, приняв во внимание возмещение причиненного материального ущерба и направление имущества на погашение задолженности, изменила назначенное наказание на условное.

Почему был изменен вид наказания?

К такому решению апелляционный суд привели следующие важные факторы:

  • Возмещение части материального ущерба: В рамках уголовного дела часть причиненного ущерба была полностью внесена наличными средствами на депозитный счет;

  • Арестованное имущество и банковский баланс: Было определено, что имущество, принадлежащее Одилхону Исмоилову, в соответствии с требованием банка перейдет на его баланс, а арестованное недвижимое и движимое имущество было продано и направлено на покрытие ущерба;

  • Имущество близких родственников: Для устранения ущерба были привлечены исключительно имущество, принадлежащее Одилхону Исмоилову и его близким родственникам;

  • Условная свобода и испытательный срок: Наказание, назначенное по пункту «а» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), было оставлено без изменения, но на основании статьи 72 УК оно было определено как условное с испытательным сроком на 3 года.

Каким был приговор первой инстанции?

В июле текущего года данное дело было рассмотрено Чустским районным судом по уголовным делам, и первоначально был вынесен суровый приговор:

  • Первый приговор: Суд назначил Одилхону кори Исмоилову наказание в виде лишения свободы сроком почти на 8 лет (а точнее, 7 лет 11 месяцев 28 дней) с учетом времени предварительного заключения;

  • Другие обвиняемые: Еще 6 человек, судимых вместе с ним, были приговорены к лишению свободы на различные сроки в зависимости от их противоправных действий.

С вступлением в законную силу нового определения апелляционной инстанции Наманганского областного суда Одилхон кори Исмоилов был освобожден из зала суда.

Одилхон кори ИсмоиловСуды Наманганской областиМечеть КукчаRayxon oilaviy milliy taomlari
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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