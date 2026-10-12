Одилхон кори освобожден после апелляционного суда

·99·Общество
Одилхон кори освобожден после апелляционного суда

Одилхон кори Исмаилов, приговоренный в июле текущего года к 8 годам лишения свободы, вышел на свободу. Об этом изданию QALAMPIR.UZ сообщили его близкие.

По данным источника, 12 октября в Наманганском областном суде по уголовным делам дело в отношении Одилхона Исмаилова было рассмотрено в апелляционном порядке. Решением суда он был освобожден из зала суда.

Напомним, в июле в Чустском (в оригинале: Pop - Попском) районном суде по уголовным делам рассматривалось уголовное дело в отношении учредителя «Rayxon oilaviy milliy taomlari» Одилхона кори Исмаилова и других подсудимых.

Приговором суда всего семь подсудимых были признаны виновными в совершении хищения путем присвоения или растраты, должностного подлога и преступлений, связанных с документами.

Одилхон кори Исмаилов был приговорен к 8 годам лишения свободы. Остальным шести подсудимым в зависимости от содеянного были назначены различные сроки лишения свободы.

Одилхон кори Исмаилов долгие годы работал в ряде крупных мечетей города Ташкента. Он также работал главным имам-хатибом Шайхантахурского района и имамом мечети «Кукча» (Шайх Зайниддин).

Одилхон кори ИсмаиловQALAMPIR.UZRayxon oilaviy milliy taomlariНаманганский областной суд
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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