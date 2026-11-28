В Бразилии молния убила 20 коров одним ударом
В Бразилии во время сильного шторма удар молнии в поле привел к гибели 20 голов крупного рогатого скота у одного фермера. В результате стихийного бедствия фермер понес убытки на сумму около 13 тысяч фунтов стерлингов. Животные были найдены мертвыми утром в среду, 25 ноября, после нескольких дней проливных дождей. Об этом сообщает издание Нид То Кнов.
Сообщается, что инцидент произошел в сельской местности Катуне, муниципалитет Мимозу-ду-Сул, штат Эспириту-Санту, на юго-востоке Бразилии. Происшествие случилось во время сильных штормов, наблюдавшихся в понедельник, 23 ноября, и во вторник, 24 ноября.
В тот момент скот пасся на пастбище. Внезапно в поле ударила молния, в результате чего все 20 животных в стаде погибли. На видеозаписях, запечатлевших последствия инцидента, видно, как тела животных разбросаны по всему пастбищу. На некоторых кадрах рядом с ними также видны птицы, похожие на стервятников.
Фермер Наттан Астольфо рассказал, что все погибшие животные принадлежали к породе Нелоре. Эти животные выращивались для разведения и продажи телят. Фермер занимается животноводством с детства, и эта профессия является традицией, передающейся в его семье из поколения в поколение.
Животные были найдены на пастбище примерно в 500 метрах от основных построек фермы. Однако добраться до места было довольно сложно. Из-за сильных дождей земля превратилась в грязь, что создало серьезные проблемы с вывозом и захоронением тел скота.
По этой причине была привлечена специальная техника, чтобы проложить путь через размытую почву. Только после этого появилась возможность собрать погибших животных в одном месте и провести работы по их захоронению.
Согласно предварительным подсчетам, финансовый ущерб, понесенный фермером, составляет около 100 тысяч бразильских реалов, что эквивалентно 13 тысячам фунтов стерлингов.
35-летний Наттан Астольфо сказал, что такой инцидент на его ферме произошел впервые. Он отметил, что столь большая потеря в результате стихийного бедствия стала для него тяжелым ударом.
Тем не менее, фермер заявил, что старается не терять надежды и, опираясь на свою веру и убеждения, пытается преодолеть эти трудности.
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