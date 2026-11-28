В Бразилии во время сильного шторма удар молнии в поле привел к гибели 20 голов крупного рогатого скота у одного фермера. В результате стихийного бедствия фермер понес убытки на сумму около 13 тысяч фунтов стерлингов. Животные были найдены мертвыми утром в среду, 25 ноября, после нескольких дней проливных дождей. Об этом сообщает издание Нид То Кнов.

Сообщается, что инцидент произошел в сельской местности Катуне, муниципалитет Мимозу-ду-Сул, штат Эспириту-Санту, на юго-востоке Бразилии. Происшествие случилось во время сильных штормов, наблюдавшихся в понедельник, 23 ноября, и во вторник, 24 ноября.

В тот момент скот пасся на пастбище. Внезапно в поле ударила молния, в результате чего все 20 животных в стаде погибли. На видеозаписях, запечатлевших последствия инцидента, видно, как тела животных разбросаны по всему пастбищу. На некоторых кадрах рядом с ними также видны птицы, похожие на стервятников.