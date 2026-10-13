Сabit с водителя, сбившего школьницу, требуют принять законные меры (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль сбивает маленькую девочку-школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу («зебре»), а водитель уезжает с места происшествия, не останавливаясь.

Отец пострадавшей девочки опубликовал кадры с камеры наблюдения в сети и просит ответственные правоохранительные органы оперативно изучить данный инцидент и принять строгие законные меры в отношении водителя-нарушителя.

Детали на кадрах с камеры: Удар и ребенок, оставленный без помощи

На видеозаписи с камеры наблюдения четко видно, как развивались события:

Движение по правилам: Школьница переходила дорогу на другую сторону по установленному пешеходному переходу;

Неожиданный удар и падение: Двигавшийся по дороге автомобиль белого цвета (кроссовер/SUV) задел девочку и сбил ее. В результате сильного удара девочка упала на асфальт у обочины дороги;

Бегство без остановки: Как видно на видео, водитель, вместо того чтобы остановиться, оказать первую помощь ребенку или узнать о ее состоянии, продолжил движение и скрылся с места происшествия;

Девочка в состоянии шока: После удара девочка поднялась в состоянии шока и попыталась продолжить переход дороги, а окружающие люди просто смотрели на произошедшее.

Вниманию водителей: Человеческая жизнь превыше любой спешки!

Согласно правилам дорожного движения, при приближении к пешеходным переходам снижать скорость и уступать дорогу пешеходам, особенно малолетним детям, является безусловным долгом водителя:

От ответственности не уйдешь: Побег с места дорожно-транспортного происшествия по закону является обстоятельством, отягчающим ответственность;

Здоровье детей на первом месте: Завидев ребенка на обочине или на «зебре», необходимо всегда быть начеку, так как никакое срочное дело не стоит здоровья и жизни человека.

В настоящее время общественность ожидает от СБДД и соответствующих ведомств установления личности владельца данного автомобиля по видеокамерам и предоставления полной правовой оценки ситуации.