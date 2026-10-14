В счет кредитного долга арестовано залоговое имущество

Согласно судебному решению, с гражданина-должника в пользу «Капиталбанка» было предписано взыскать кредитную задолженность в размере 265 миллионов сумов, а исполнение судебного акта было возложено на Сырдарьинское областное управление Бюро принудительного исполнения.

В связи с тем, что задолженность не была погашена в добровольном порядке в установленный срок, государственными исполнителями были проведены исполнительные действия, в результате которых была арестована квартира, заложенная в качестве обеспечения кредита.

В результате принятых мер кредитная задолженность в размере 265 миллионов сумов была взыскана в полном объеме, и исполнение судебного решения было обеспечено.