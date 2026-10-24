В лифтах жилых домов строго запрещается перевозить стройматериалы и мусор

·68·Общество
В лифтах жилых домов строго запрещается перевозить стройматериалы и мусор

В Узбекистане вводятся новые строгие правила безопасности по использованию пассажиrских лифтов в многоквартирных жилых домах и их техническому контролю.

Теперь в пассажирских лифтах многоэтажных домов категорически запрещается перевозить строительные материалы, ремонтное оборудование и строительный мусор.

Строгое ограничение и обязательный техконтроль

Обновленные требования направлены на обеспечение безопасности населения и предотвращение преждевременного выхода лифтового оборудования из строя:

  • Общий запрет независимо от мощности: Ограничение на перевозку стройматериалов и мусора распространяется на все пассажирские лифты одинаково, вне зависимости от их грузоподъемности или вместимости;

  • Обязательный ежемесячный техосмотр: Установлено требование о проведении регулярного квалифицированного технического обслуживания каждого лифта в жилых зданиях не реже одного раза в месяц.

Платформа «Безопасный лифт»: Цифровой контроль и бесплатная регистрация

В целях приведения технической исправности лифтов и их эксплуатации к единой системе запускается цифровой механизм:

  • Электронный учет: Все лифты будут поставлены на централизованный учет через специальную электронную платформу «Безопасный лифт»;

  • Бесплатная услуга: Официальная регистрация оборудования через данную систему осуществляется абсолютно бесплатно.

Данный порядок служит устранению случаев неправильной эксплуатации лифтов во время ремонтных работ в многоквартирных домах, возникновения аварийных ситуаций и угрозы безопасности населения.

Безопасный лифтмногоквартирные доматехнический контрольбезопасность лифтов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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