В лифтах жилых домов строго запрещается перевозить стройматериалы и мусор
В Узбекистане вводятся новые строгие правила безопасности по использованию пассажиrских лифтов в многоквартирных жилых домах и их техническому контролю.
Теперь в пассажирских лифтах многоэтажных домов категорически запрещается перевозить строительные материалы, ремонтное оборудование и строительный мусор.
Строгое ограничение и обязательный техконтроль
Обновленные требования направлены на обеспечение безопасности населения и предотвращение преждевременного выхода лифтового оборудования из строя:
Общий запрет независимо от мощности: Ограничение на перевозку стройматериалов и мусора распространяется на все пассажирские лифты одинаково, вне зависимости от их грузоподъемности или вместимости;
Обязательный ежемесячный техосмотр: Установлено требование о проведении регулярного квалифицированного технического обслуживания каждого лифта в жилых зданиях не реже одного раза в месяц.
Платформа «Безопасный лифт»: Цифровой контроль и бесплатная регистрация
В целях приведения технической исправности лифтов и их эксплуатации к единой системе запускается цифровой механизм:
Электронный учет: Все лифты будут поставлены на централизованный учет через специальную электронную платформу «Безопасный лифт»;
Бесплатная услуга: Официальная регистрация оборудования через данную систему осуществляется абсолютно бесплатно.
Данный порядок служит устранению случаев неправильной эксплуатации лифтов во время ремонтных работ в многоквартирных домах, возникновения аварийных ситуаций и угрозы безопасности населения.
Комментарии 0
…