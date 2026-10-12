В Узбекистане подешеaveli авиабилеты: с какого числа действуют новые цены?

·46·Узбекистан
В Узбекистане подешеaveli авиабилеты: с какого числа действуют новые цены?

В Узбекистане путешествия внутренними авиарейсами станут более доступными. С 16 октября 2026 года цены на авиабилеты по направлениям внутри страны снижаются в среднем до 20 процентов. Данные изменения реализуются в сотрудничестве Комитета по развитию конкуренции и «Uzbekistan Airways».

Новые тарифы могут стать важной новостью для пассажиров, планирующих вылеты из Ташкента в другие города страны. Особенно для тех, кто отправляется в служебные командировки, ездит к родственникам в регионы и желает путешествовать по Узбекистану, стоимость билета является важным фактором.

По какой причине были снижены цены на авиабилеты?

Как сообщили в Комитете по конкуренции, в рамках исполнения поручений Президента были изучены тарифы внутренних направлений на авиационном рынке, порядок формирования цен и возможности использования услуг.

В ходе изучения проанализированы возможности оптимизации транспортных расходов, связанных с авиаперевозками. После этого были выработаны предложения и рекомендации по снижению цен на авиабилеты на внутренних маршрутах.

После того как соответствующие предложения были поддержаны, Комитет по конкуренции совместно с авиакомпанией «Uzbekistan Airways» пересмотрел тарифы на внутренние рейсы.

В результате с 16 октября цены на билеты на внутренних авиарейсах снижаются в среднем до 20 процентов.

Сколько стоят билеты по новым тарифам?

По данным «Uzbekistan Airways», по обновленным тарифам авиабилеты в одну сторону предлагаются по следующим начальным ценам:

  • Ташкент — Андижан: от 201 062 сумов;

  • Ташкент — Бухара: от 241 274 сумов;

  • Ташкент — Наманган: от 201 062 сумов;

  • Ташкент — Нукус: от 442 336 сумов;

  • Ташкент — Самарканд: от 201 062 сумов;

  • Ташкент — Термез: от 361 911 сумов;

  • Ташкент — Ургенч: от 442 336 сумов;

  • Ташкент — Фергана: от 201 062 сумов.

Указанные суммы являются объявленными стартовыми тарифами на перелет в одну сторону. Точная цена может отличаться в зависимости от даты поездки, доступных мест и условий бронирования.

Где можно приобрести дешевые билеты?

Приобрести билеты по обновленным тарифам можно через официальный сайт бронирования «Uzbekistan Airways», мобильное приложение авиакомпании, филиалы по продажам и у официальных агентов.

При планировании поездки рекомендуется сравнить несколько дат, проверить общую стоимость билетов в оба конца, а также ознакомиться с условиями тарифа перед бронированием.

Что дают эти изменения пассажирам?

Снижение тарифов на внутренние авиарейсы направлено на облегчение передвижения между регионами, стимулирование внутреннего туризма и сокращение расходов на служебные командировки.

Авиация позволяет сэкономить время на некоторых дальних направлениях. А снижение цен на билеты может создать дополнительные возможности для людей, планирующих поездки на самолете.

Однако показатель «до 20 процентов» не означает, что каждый билет по всем направлениям подешевеет ровно на 20 процентов. Поэтому пассажирам важно проверить действующую цену по своему направлению до назначения даты поездки.

Вывод заключается в том, что с 16 октября 2026 года в Узбекистане начинают действовать новые тарифы на внутренние авиарейсы. Самый правильный путь для тех, кто планирует поездку заранее — сравнить обновленные цены по своему направлению и внимательно изучить условия билетов.

Узбекистан АвиабилетыКомитет по конкуренцииUzbekistan AirwaysТарифы на внутренние авиабилеты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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