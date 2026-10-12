В Узбекистане до 20 процентов подешевели внутренние авиабилеты

·74·Экономика
В Узбекистане до 20 процентов подешевели внутренние авиабилеты

В Узбекистане цены на авиабилеты на внутренние рейсы снизились в среднем до 20 процентов. Новые тарифы начнут действовать с 16 октября 2026 года.

В целях обеспечения исполнения поручения Президента Комитетом по развитию конкуренции был проведен анализ рынка внутренних авиаперевозок, действующих тарифов и процесса ценообразования.

Разработанные предложения по оптимизации транспортных расходов были поддержаны высшими инстанциями. После этого Комитетом по конкуренции совместно с АО «Uzbekistan Airways» были пересмотрены тарифы на внутренних направлениях.

В результате с 16 октября цены на билеты на внутренних авиарейсах были снижены в среднем до 20 процентов.

Отмечается, что новые тарифы направлены на расширение возможностей населения по пользованию внутренними авиарейсами, развитие внутреннего туризма и облегчение передвижения между регионами.

Кроме того, это создаст дополнительные удобства для пассажиров при планировании служебных командировок и личных поездок.

АвиабилетыUzbekistan AirwaysВнутренние авиаперелетыКомитет по конкуренцииВнутренний туризм
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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