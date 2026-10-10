Умеете ли вы читать код ПИНФЛ? Важная информация, которую должен знать каждый гражданин

В настоящее время в банковских учреждениях, нотариальных конторах, налоговых службах и на Портале интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) основной информацией, запрашиваемой у граждан в первую очередь, является ПИНФЛ (персональный идентификационный номер физического лица). Многие считают эти 14 цифр, указанных на обороте паспорта или ID-карты, простым набором случайных чисел, однако эти цифры представляют собой строгий алгоритмический цифровой шифр, содержащий важную информацию о человеке.

На примере образца, показанного в инфографике (например: 3 010180 005 001 4 ), рассмотрим, какую задачу выполняет и что означает каждая из этих 14 цифр.

Структура 14 цифр: Как шифруется код?

ПИНФЛ состоит из пяти основных блоков, которые предоставляют полную информацию о поле, дате и месте рождения гражданина:

1-я цифра — Индекс пола и века: Данная цифра указывает век рождения и пол гражданина (например, цифра «3» в инфографике обозначает гражданина мужского пола, родившегося в период с 1900 по 1999 годы);

Следующие 6 цифр — Точная дата рождения: Последовательно отражают день, месяц и год рождения гражданина (например, цифра «010180» обозначает 1 января 1980 года);

Следующие 3 цифры — Код территории (города или района): Код конкретной административной территории, где родился или был зарегистрирован человек, согласно специальному классификатору (в примере: «005»);

Следующие 3 цифры — Личный порядковый номер: Порядковый номер ввода в систему граждан, родившихся именно в этот день и на этой территории (в примере: «001»);

Последняя 1 цифра — Контрольный код: Итоговая контрольная цифра, проверяющая и подтверждающая правильность всех предыдущих 13 цифр с помощью специальной математической формулы (в примере: «4»).

Почему ПИНФЛ важнее серии паспорта?

Если ранее в качестве основного идентификатора использовались серия и номер паспорта (например, AA 1234567 ), то теперь вся государственная и финансовая система полностью переходит на ПИНФЛ:

Код, выдаваемый на всю жизнь: При утере, истечении срока действия паспорта или смене фамилии серия паспорта меняется, но ПИНФЛ остается неизменным с рождения человека до конца его жизни;

Невозможность подделки: Поскольку система обладает контрольным кодом и алгоритмической защитой, вымышленные номера автоматически отклоняются;

Единый цифровой ключ: Водительское удостоверение, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/STIR), накопительная пенсионная книжка (INPS) и банковские счета теперь объединены вокруг единого ПИНФЛ.

Поэтому при открытии пластиковой карты, получении кредита, использовании государственных услуг и оформлении официальных документов этот ряд из 14 цифр считается важнейшим цифровым документом.